Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội

Sao quốc tế 19/10/2022 16:55

Ở độ tuổi 60, Châu Tinh Trì gây chú ý khi dùng mạng xã hội để tuyển dụng nhân sự.

Tối 18/10, Châu Tinh Trì đăng bức ảnh đầu tiên trên Instagram, cho biết đang cần cộng sự. Yêu cầu của ông với ứng viên là thông thạo Web3 - viết tắt của Web 3.0, hay giai đoạn thứ ba của Internet. Đây là giai đoạn mà dữ liệu trên Internet được phi tập trung hóa, không chịu ảnh hưởng bởi những người quản trị.

Châu Tinh Trì còn yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý dự án, nhanh nhẹn và trung thực, khoan dung. Mục tiêu công việc là cùng ông "kiến tạo tương lai". Châu Tinh Trì cho biết sẽ tự xem CV của ứng viên để phỏng vấn, tuyển dụng không qua bất kỳ người trung gian nào.

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội - Ảnh 1
Bức ảnh đầu tiên của "vua hài Hong Kong" trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/Stephenchow

Việc Châu Tinh Trì dùng mạng xã hội khiến nhiều người khá bất ngờ bởi ông là người kín tiếng đời tư. Nhiều năm qua, ngoài việc cần xuất hiện để quảng bá tác phẩm mới thì hầu như "Tinh Gia" đều ở ẩn. 

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội - Ảnh 2

Châu Tinh Trì là diễn viên, đạo diễn gạo cội của điện ảnh xứ hương cảng. Ông được truyền thông gọi là "vua hài châu Á" nhờ bộ sưu tập những bộ phim hài nức tiếng và được khán giả châu Á yêu thích như Đại thoại Tây Du Ký, Thần ăn, Đội bóng thiếu lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch...

Suốt thập niên 90, Châu Tinh Trì nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Hồng Kông nhất. Ông thành lập công ty riêng từ năm 1989 và tự mình sản xuất, đạo diễn các bộ phim của chính mình.

Ngoài làm phim, Châu Tinh Trì còn đầu tư một hệ thống rạp chiếu phim lớn có mặt khắp đại lục. Ông cũng được giới bất động sản gọi bằng tên "vua nhà đất" khi sở hữu vô số mảnh đất, biệt thự ở vị trí đắc địa tại Hồng Kông.

Tới năm 2018, truyền thông Hồng Kông ước tính khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 2,6 tỷ đô la Hồng Kông (gần 7.600 tỷ đồng). Trái với khối tài sản đáng nể, Châu Tinh Trì lại có lối sống giản dị và tiết kiệm. Ông không sở hữu siêu xe, không dùng đồ hiệu, ít đi ăn hàng và sử dụng các phương tiện công cộng hay đi xe đạp.

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội - Ảnh 3

60 tuổi, ông vẫn chủ yếu ăn cơm mẹ nấu và thích những món đạm bạc. Nếu ra ngoài ăn hàng, ông sẽ gói đồ ăn thừa mang về. Ông xuất hiện với hình ảnh giản dị với những bộ đồ không tên tuổi. Mái tóc bạc cũng không được ông chăm chút như những ngôi sao nổi tiếng.

Gần 2 năm qua, Châu Tinh Trì mất hút. Báo chí Hong Kong cho biết ông hiện giảm khối lượng công việc. Dịch bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và công chiếu phim của Tinh Gia. Ngoài ra, việc vướng vào các rắc rối tài chính với đối tác, kiện tụng kinh tế với bạn gái cũ Vu Văn Phương và thị phi tình ái với người mẫu trẻ Trương Hiểu Kỳ, càng khiến Tinh Gia lánh đời.

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