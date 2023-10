"Tôi cảm thấy mình nên trân trọng cơ hội được hát, và tôi sẽ nỗ lực gấp 1.000 lần so với trước đây. Tôi trân trọng tất cả những người xung quanh mình, cảm ơn gia đình và người hâm mộ, hãy sống thật tốt là chính mình", Hứa Chí An nói.

Hứa Chí An và Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. Ảnh: Internet

Tháng 4/2019, vụ việc Huỳnh Tâm Dĩnh và tài tử Hứa Chí An lén lút hẹn hò bị phanh phui khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Mối tình vụng trộm trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng bởi trước đó, cả Huỳnh Tâm Dĩnh lẫn Hứa Chí An đều đã có “một nửa” của mình.

Sau vụ việc, nếu Hứa Chí An tổ chức họp báo công khai xin lỗi vợ - Diva Trịnh Tú Văn và khán giả trong nước mắt thì Huỳnh Tâm Dĩnh bị tẩy chay trong làng giải trí, phải giải nghệ và rời Hong Kong sang Canada sống. Các tác phẩm truyền hình cô từng tham gia cũng bị cấm lên sóng. Cuối năm 2019, người đẹp trở về Hong Kong nhưng không có ý định trở lại showbiz.

Về phía bà xã Hứa Chí An - nữ diva Trịnh Tú Văn quyết định bỏ qua lỗi lầm cho chồng, cô xem sóng gió lần này giống như một khóa học hôn nhân bởi cuộc sống vợ chồng không chỉ toàn trái ngọt mà còn phải học cách tha thứ cho nhau.

Trịnh Tú Văn tha thứ cho chồng bởi tình nghĩa 30 năm sâu đậm. Ảnh: Internet

"Đây là một bài học giữa hai vợ chồng và cũng là bài học trên đoạn đường hôn nhân sau này. Chúng tôi tiến vào những vùng sâu hơn trong hôn nhân, hôn nhân bên cạnh niềm hạnh phúc dành cho nhau còn chứa đựng rất nhiều những sai lầm và tha thứ cho nhau”, Trịnh Tú Văn nói về bê bối ngoại tình của chồng.

Hứa Chí An sinh năm 1967, có cha là người Hong Kong, mẹ là người Việt Nam. Năm 1989, anh gia nhập công ty đĩa hát Hoa Tinh, cũng là công ty quản lý của Trịnh Tú Văn. Đến năm 1991, cả hai thừa nhận đang hẹn hò.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn đã trải qua nhiều sóng gió, vài lần tan hợp trước khi trở thành vợ chồng. Trịnh Tú Văn cũng từng biết ơn ông xã khi ở bên cô trong giai đoạn cô bị trầm cảm nặng, mất niềm tin vào cuộc sống và hôn nhân. Và cũng chính sự chân thành của Chí An khi không bỏ cuộc cầu hôn cô tới 7 lần đã giúp Tú Văn hiểu và trân trọng hơn giá trị gia đình. Tình nghĩa 30 năm sâu đậm cũng là một trong những lý do khiến Trịnh Tú Văn không buông tay Hứa Chí An khi sự nghiệp của anh có nguy cơ sụp đổ vì bê bối ngoại tình.