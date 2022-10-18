Thực hư thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao - mẹ đẻ 'Hoàn Châu Cách Cách' bị bệnh nặng, mất trí nhớ

Sao quốc tế 18/10/2022 21:07

Thông tin sức khỏe của nữ sĩ Quỳnh Dao ở tuổi 84 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Thời gian qua, do tuổi cao nên mẹ đẻ Hoàn Châu Cách Cách ít khi xuất hiện trước công chúng, điều này làm dấy lên tin đồn bà bị bệnh nặng khiến nhiều người lo lắng.

Đến chiều 18/10, mẹ đẻ tác phẩm Hoàn Châu Cách Cách đã chia sẻ một bài viết dài thông báo bà vẫn khỏe mạnh và bình an.

Quỳnh Dao cho biết, hiện tại bà đang có cuộc sống rất hạnh phúc, song bà ít khi lên mạng là bởi mắt không được tốt, bác sĩ khuyên nên tránh xa đồ điện tử để bảo vệ thị lực.

Thực hư thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao - mẹ đẻ 'Hoàn Châu Cách Cách' bị bệnh nặng, mất trí nhớ - Ảnh 1
Ở tuổi 84, Quỳnh Dao sống bình lặng, an yên. Ảnh: Internet

Nói về tuổi già, Quỳnh Dao chia sẻ bà lo lắng về căn bệnh mất trí nhớ, bởi thường quên những gì cần nói trong quá trình trò chuyện.

"Vì vậy vào tháng 5 năm nay, tôi đã thực sự đến bệnh viện để khám và chụp MRI, cuối cùng xác nhận rằng tôi không bị sa sút trí tuệ hay mất trí nhớ. May mắn là tinh thần rất tốt", nữ văn sĩ 84 tuổi trải lòng.

Bà cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã quan tâm lo lắng cho sức khỏe của bà trong suốt khoảng thời gian qua.

Thực hư thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao - mẹ đẻ 'Hoàn Châu Cách Cách' bị bệnh nặng, mất trí nhớ - Ảnh 2

Nữ văn sĩ Quỳnh Dao trải qua hai đời chồng, có một con trai với người chồng đầu tiên. Ông Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của bà, hai người đến với nhau thời điểm "kẻ có vợ, người có chồng", chuyện tình của họ thời điểm đó bị gia đình hai bên chỉ trích dữ dội. 

Thực hư thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao - mẹ đẻ 'Hoàn Châu Cách Cách' bị bệnh nặng, mất trí nhớ - Ảnh 3
Nữ sĩ Quỳnh Dao và người chồng quá cố - ông Bình Hâm Đào. Ảnh: Internet

Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Cũng kể từ ngày chồng qua đời, Quỳnh Dao sống kín tiếng hơn. Bà hiện ở một mình tại căn nhà 7 tầng có tên Khả Viên ở thành phố Đài Bắc. Hơn 30 năm trước, khu nhà này đã được xây dựng và có giá là 87 triệu USD (hơn 2000 tỷ đồng). Tổng diện tích của nó là 660 m2. 

Nơi đây từng là tổ ấm của bà và chồng quá cố. Trong cuốn Câu chuyện của tôi, nữ văn sĩ từng mô tả Khả Viên không chỉ là căn nhà, là trang viên, còn là nơi nương náu, nghỉ ngơi cho tâm hồn bà.

Thực hư thông tin nữ sĩ Quỳnh Dao - mẹ đẻ 'Hoàn Châu Cách Cách' bị bệnh nặng, mất trí nhớ - Ảnh 4

Quỳnh Dao sinh năm 1938, nổi tiếng khắp châu Á vì những tác phẩm văn chương ái tình diễm lệ, nhiều tác phẩm của bà từng được chuyển thể thành phim truyền hình. Ngoài bút danh Quỳnh Dao, bà từng sử dụng tên Phượng Hoàng, Tâm Như. Quỳnh Dao được mệnh danh là "bà hoàng" của dòng tiểu thuyết ngôn tình tiếng Hoa, với một loạt cuốn sách ăn khách như Song ngoại, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Mùa thu lá bay, Mỏi mắt ngóng trông, Hoàn Châu cách cách, Yên vũ mông mông (Dòng sông ly biệt), Xóm vắng...

Nhiều tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim, làm nên tên tuổi của Lâm Thanh Hà, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tưởng Cần Cần... Bà cũng là người viết lời nhiều ca khúc được yêu thích như Trong mơ, Bến xe ly biệt, Chàng là gió thiếp là cát... 

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Sau 3 năm chồng qua đời, Quỳnh Dao đến thăm hai cây phượng mà bà và ông Bình Hâm Đào trồng cách đây 30 năm.

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