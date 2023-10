Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ?

Trong showbiz Hoa ngữ, các nghệ sĩ thường rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hạn chế đưa ra quan điểm đối lập với đồng nghiệp. Tuy nhiên, Ninh Tịnh hoàn toàn ngược lại. Cô luôn kiêu hãnh nói ra ý kiến riêng của mình dù khó nghe đến đâu. Khi Ninh Tịnh mới vào nghề, các đạo diễn muốn sử dụng "quy tắc ngầm" với cô, cô liền bỏ việc. Cô cũng không ngại trái ý ê-kíp làm phim nếu thấy không hợp lý.

Năm 20 tuổi, khi quay bộ phim Phá đảo song đăng, Ninh Tịnh đang có cảm xúc diễn nhưng đạo diễn lại bảo dừng lại, nữ diễn viên rất tức giận tranh cãi. Khi tham gia phim In the Heat of the Sun, đạo diễn Khương Văn muốn Ninh Tịnh giảm cân để lên hình đẹp hơn. Tuy nhiên, tìm hiểu lịch sử thấy phụ nữ thời đại đó dáng người tròn trịa, nữ diễn viên liền tự tăng cân. Dẫu vậy, quyết định của Ninh Tịnh rất đúng. Dáng người hơi béo phù hợp với tính cách phóng khoáng của nhân vật, góp phần tạo nên thành công cho phim.

Ninh Tịnh từng được so sánh với Củng Lợi về tài năng, danh tiếng. Những năm 2000, truyền thông Trung Quốc cho rằng Củng Lợi vang danh quốc tế hơn nhưng ở thị trường nội địa Ninh Tịnh có thể sánh ngang đàn chị. Ninh Tịnh khẳng định: "Củng Lợi nổi tiếng thế nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất".

Khi được mời đóng vai khách mời trong phim "Hạo Lan truyện" của biên kịch Vu Chính, nữ diễn viên chia sẻ: "Thầy Vu rất giỏi nâng đỡ người khác, cho dù kỹ thuật diễn có kém một chút vẫn có thể hot". Lời nhận xét này được cho là nhằm thẳng vào diễn viên chính của phim, Ngô Cẩn Ngôn - "gà cưng" của Vũ Chính và là sao nữ đang có rất nhiều fan sau thành công của Diên Hi công lược.

Ninh Tịnh từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên ngoại quốc Paul Kersey. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 2011, Ninh Tịnh chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con trai. Vài năm qua, dù vướng nhiều tin đồn tình cảm, nữ diễn viên hiện vẫn còn độc thân.

Hiện tại, thỉnh thoảng nữ diễn viên nhận đóng vai phụ và khách mời. Ninh Tịnh có kinh tế vững chắc. Cô mở một bệnh viện tại Quý Châu, Trung Quốc, có công ty riêng đầu tư phim ảnh, âm nhạc.