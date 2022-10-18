Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ?

Sao quốc tế 18/10/2022 16:50

Nữ minh tinh này từng tuyên bố: "Củng Lợi nổi tiếng thế nào, tôi không biết", cũng chẳng ngại ngần chê Ngô Cẩn Ngôn diễn xuất kém.

Người đó không ai khác chính là Ninh Tịnh - nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc gọi là "sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới giải trí" và là một trong 100 nữ diễn viên xuất sắc trong lịch sử nước này.

Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 1
Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 2
Ninh Tịnh - chị đại của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Internet

Sinh trưởng tại Quý Châu (Trung Quốc), Ninh Tịnh đã chọn Học viện Nghệ thuật Quý Châu làm nơi nuôi dưỡng hạt mầm nghệ thuật diễn xuất.

Nét đẹp "khuynh thành" của cô đã làm xao xuyến trái tim của nhiều đạo diễn. Họ luôn quyết định mời Ninh Tịnh vào phim trước khi biết đến khả năng diễn xuất của cô. Một số vai của Ninh Tịnh như Đại Ngọc Nhi trong Hiếu Trang bí sử, Triệu Cơ trong Lã Bất Vy đều được đánh giá là kinh điển trên màn ảnh. Nàng Triệu Cơ trong Lã Bất Vy không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là người cá tính, thẳng thắn.

Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 3
Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 4
Vẻ đẹp sắc sảo của Ninh Tịnh khi còn tuổi thanh xuân. Ảnh: Internet

Là người dân tộc Nạp Tây, ở Ninh Tịnh có đầy đủ tính cách của một người phụ nữ dân tộc thiểu số phóng khoáng, phong vận. Vẻ đẹp này của Ninh Tịnh không chỉ biểu hiện trong các nhân vật mà cô từng diễn xuất mà còn bộc lộ ngay trong cuộc sống của mình. Ninh Tịnh chân thật không thèm che giấu trước mặt bạn: Khi khó chịu sẽ nhăn mặt, có lúc xinh đẹp như hoa có lúc làm “mặt xấu”, miệng lưỡi nhanh nhạy không tha cho ai, hiện lên tất cả trước mắt bạn!

Trong showbiz Hoa ngữ, các nghệ sĩ thường rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hạn chế đưa ra quan điểm đối lập với đồng nghiệp. Tuy nhiên, Ninh Tịnh hoàn toàn ngược lại. Cô luôn kiêu hãnh nói ra ý kiến riêng của mình dù khó nghe đến đâu. Khi Ninh Tịnh mới vào nghề, các đạo diễn muốn sử dụng "quy tắc ngầm" với cô, cô liền bỏ việc. Cô cũng không ngại trái ý ê-kíp làm phim nếu thấy không hợp lý.

Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 5

Năm 20 tuổi, khi quay bộ phim Phá đảo song đăng, Ninh Tịnh đang có cảm xúc diễn nhưng đạo diễn lại bảo dừng lại, nữ diễn viên rất tức giận tranh cãi. Khi tham gia phim In the Heat of the Sun, đạo diễn Khương Văn muốn Ninh Tịnh giảm cân để lên hình đẹp hơn. Tuy nhiên, tìm hiểu lịch sử thấy phụ nữ thời đại đó dáng người tròn trịa, nữ diễn viên liền tự tăng cân. Dẫu vậy, quyết định của Ninh Tịnh rất đúng. Dáng người hơi béo phù hợp với tính cách phóng khoáng của nhân vật, góp phần tạo nên thành công cho phim.

Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 6

Ninh Tịnh từng được so sánh với Củng Lợi về tài năng, danh tiếng. Những năm 2000, truyền thông Trung Quốc cho rằng Củng Lợi vang danh quốc tế hơn nhưng ở thị trường nội địa Ninh Tịnh có thể sánh ngang đàn chị. Ninh Tịnh khẳng định: "Củng Lợi nổi tiếng thế nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất".

Khi được mời đóng vai khách mời trong phim "Hạo Lan truyện" của biên kịch Vu Chính, nữ diễn viên chia sẻ: "Thầy Vu rất giỏi nâng đỡ người khác, cho dù kỹ thuật diễn có kém một chút vẫn có thể hot". Lời nhận xét này được cho là nhằm thẳng vào diễn viên chính của phim, Ngô Cẩn Ngôn - "gà cưng" của Vũ Chính và là sao nữ đang có rất nhiều fan sau thành công của Diên Hi công lược.

Mỹ nhân dám 'phớt lờ' Củng Lợi, chê bai Ngô Cẩn Khôn đặc biệt thế nào trong showbiz Hoa ngữ? - Ảnh 7

Ninh Tịnh từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên ngoại quốc Paul Kersey. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 2011, Ninh Tịnh chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con trai. Vài năm qua, dù vướng nhiều tin đồn tình cảm, nữ diễn viên hiện vẫn còn độc thân.

Hiện tại, thỉnh thoảng nữ diễn viên nhận đóng vai phụ và khách mời. Ninh Tịnh có kinh tế vững chắc. Cô mở một bệnh viện tại Quý Châu, Trung Quốc, có công ty riêng đầu tư phim ảnh, âm nhạc.

 

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Từ khóa:   Ninh Tịnh Củng Lợi Ngô Cẩn Khân Vu Chính sao Hoa ngữ

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