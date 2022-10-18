Giảm cân cực đoan, 'Quách Tĩnh' Dương Húc Văn nhận hậu quả khôn lường

Theo Dương Húc Văn cho biết, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc anh nhịn ăn để giảm cân. Ngôi sao sinh năm 1994 cho biết chỉ ăn rất ít trong suốt quá trình quay phim vì thuộc tạng người dễ béo.

Ngày 18/10, truyền thông Trung Hoa đưa tin nam diễn viên Dương Húc Văn chia sẻ bị tai nạn phim trường khi ghi hình bộ phim Đường triều Ngụy sự lục. Tài tử Anh hùng xạ điêu cho biết ngất xỉu trong lúc quay cảnh hành động và phải khâu 6 mũi.

Xu hướng "gầy mới đẹp" khiến cho nhiều người đẹp thậm chí cả nam giới tại Trung Quốc lao vào công cuộc giảm cân bất chấp, xuất hiện với ngoại hình như "khung xương di động" và gặp cảnh báo về vấn đề sức khỏe .

Do đó, cơ thể anh ngày càng suy kiệt, không đủ năng lượng để trụ vững trước những cảnh hành động cường độ cao. Nam diễn viên bị hạ đường huyết, ngất đi và bị đạo cụ rơi trúng người. May mắn vết thương của anh không quá nghiêm trọng.

Diễn viên Trương Thiên Ái từng khẳng định dù khán giả thường xuyên nói những câu quan tâm như "bạn gầy quá, hãy ăn nhiều lên", "khỏe mạnh là điều quan trọng nhất", "bạn hãy ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt, cơ thể cân đối", nhưng thực tế không phải vậy.

Tâm lý của công chúng là thích người nổi tiếng có vẻ ngoài hoàn hảo, thu hút trước ống kính và tuân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp đương thời. Vì vậy, cô và nhiều đồng nghiệp không còn lựa chọn nào khác là phải ăn kiêng để vừa không chịu sự khinh miệt từ khán giả, vừa có phim đóng.

Trương Thiên Ái luôn ép cơ thể "phải gầy mới đẹp". Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh từng thừa nhận gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau quãng thời gian giảm cân phục vụ vai diễn. Anh bị rối loạn tiêu hóa, nhịp tim không ổn định và kiệt sức vì nhịn ăn đột ngột.

Đường triều Ngụy sự lục được chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngụy Phong Hoa. Phim đòi hỏi Dương Húc Văn phải có nền tảng võ thuật điêu luyện, thuần thục. Tác phẩm có cảnh quay nổi bật là nam diễn viên đánh nhau với trăn thật.

Dương Húc Văn sinh năm 1994 tại Giang Tô. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2014, Dương Húc Văn tham gia phim cổ trang Chế tạo mỹ nhân, chính thức bước vào ngành giải trí.

Con đường sự nghiệp của Dương Húc Văn rất thuận lợi. Ngay sau bộ phim đầu tay, anh thường được mời đóng các phim đầu tư lớn như Tru Tiên: Thanh Vân chí, Anh hùng xạ điêu (vai Quách Tĩnh).

Giữa lúc đường sự nghiệp rộng mở, Dương Húc Văn vướng vào vụ án chết người. Anh bị điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Trước khi mất, Nhậm Kiều và Dương Húc Văn cùng vào khách sạn. Nhưng hôm sau, cô được phát hiện chết trong tình trạng lõa thể và bị rơi từ tầng 20.

Được công bố vô tội vì cái chết của Nhậm Kiều là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Dương Húc Văn vẫn bị công chúng ác cảm. Khán giả liệt anh vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, tác phong.