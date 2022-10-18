Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Gây ấn tượng hơn cả là nhan sắc trẻ đẹp bất chấp thời gian của Trần Tuệ Lâm. Hiện tại người đẹp đã 50 tuổi, song sắc vóc cô vẫn rất trẻ trung và rạng rỡ. Cư dân mạng nhận xét cô chỉ như 35 tuổi.

Mới đây, Trần Tuệ Lâm nổi bật khi tham dự một sự kiện của HOY TV. Nữ ca sĩ diện chiếc váy cúp ngực, khoe làn da trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ.

Kể từ lúc bước chân vào showbiz, ai cũng thấy con đường sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm như được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi của cô đều rất dễ dàng và chưa từng vướng phải "quy tắc ngầm" của Cbiz.

Trong những bức ảnh soi cận, có thể thấy làn da mịn màng không tì vết của Trần Tuệ Lâm. Có thể thấy cô đã dành nhiều thời gian cho việc bảo dưỡng nhan sắc. Không chỉ vậy, ở cô còn toát lên khí chất, thần thái sang trọng.

Vào khoảng thập niên 90 khi Trần Tuệ Lâm nổi lên là thần tượng thế hệ mới, xã hội đen vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến showbiz Hong Kong, ngay cả Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Châu Tinh Trì cũng phải nơm nớp lo sợ.

Trần Tuệ Lâm sinh năm 1972, trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Cha cô là ông Trần Tông Vỹ, được mệnh danh “vua đá quý” của xứ Cảng Thơm, nắm giữ khối tài sản lên đến 80 tỷ NDT (khoảng 285 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ có cha là tài phiệt, Trần Tuệ Lâm còn có chú ruột là Trần Huệ Mẫn - "ông trùm" của bang hội 14k lừng danh, một trong những băng đảng hùng hậu nhất trong Hội Tam Hoàng. Trần Huệ Mẫn không chỉ là một "lão đại", ông còn là siêu sao võ thuật nổi tiếng một thời.

Giới võ thuật châu Á từng truyền tai nhau rằng: "Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long". Ông xếp trên Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan và chỉ đứng sau Lý Tiểu Long về khả năng thực chiến.

Có thể nói với gia thế như vậy, không ai trong làng giải trí dám “động” đến Trần Tuệ Lâm.

Trần Tuệ Lâm may mắn được sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng cô luôn nỗ lực tự bước đi trên con đường sự nghiệp. Cô là một trong những ca sĩ tài năng và được yêu thích nhất tại Hong Kong. Bên cạnh đó, sự đa tài của Trần Tuệ Lâm còn được thể hiện trong lĩnh vực phim ảnh.

Cô kết hôn với doanh nhân Lưu Kiến Hạo vào tháng 10/2008. Cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò 16 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Ông xã bày tỏ sự ủng hộ cô tiếp tục các hoạt động nghệ thuật. Trần Tuệ Lâm có 2 con trai tên Chace và Riley, song cô từng nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để có được cặp song sinh con gái ở tuổi 38. Tuy nhiên, việc bị sảy thai đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người đẹp. Cô đã tạm dừng công việc một thời gian để hồi phục cơ thể và tinh thần.

Hiện tại ở tuổi 50, Trần Tuệ Lâm có cuộc sống viên mãn và giàu có. Nữ diva hạn chế hoạt động nghệ thuật và chỉ xuất hiện trong một số sự kiện và tham gia các công tác từ thiện, xã hội. Cả cô và ông xã đều đầu tư mạnh vào bất động sản. Nhiều nguồn tin cho biết gia đình Trần Tuệ Lâm sở hữu 20 căn hộ giá trị, xa xỉ.