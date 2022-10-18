Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Sao quốc tế 18/10/2022 14:13

Có cha là tỷ phú hàng đầu Hong Kong, chú là đại ca xã hội đen khét tiếng nên sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm rất thuận lợi.

Mới đây, Trần Tuệ Lâm nổi bật khi tham dự một sự kiện của HOY TV. Nữ ca sĩ diện chiếc váy cúp ngực, khoe làn da trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. 

Gây ấn tượng hơn cả là nhan sắc trẻ đẹp bất chấp thời gian của Trần Tuệ Lâm. Hiện tại người đẹp đã 50 tuổi, song sắc vóc cô vẫn rất trẻ trung và rạng rỡ. Cư dân mạng nhận xét cô chỉ như 35 tuổi.

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 1
Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 2
Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 3

Trong những bức ảnh soi cận, có thể thấy làn da mịn màng không tì vết của Trần Tuệ Lâm. Có thể thấy cô đã dành nhiều thời gian cho việc bảo dưỡng nhan sắc. Không chỉ vậy, ở cô còn toát lên khí chất, thần thái sang trọng.

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 4

Kể từ lúc bước chân vào showbiz, ai cũng thấy con đường sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm như được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi của cô đều rất dễ dàng và chưa từng vướng phải "quy tắc ngầm" của Cbiz.

Vào khoảng thập niên 90 khi Trần Tuệ Lâm nổi lên là thần tượng thế hệ mới, xã hội đen vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến showbiz Hong Kong, ngay cả Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Châu Tinh Trì cũng phải nơm nớp lo sợ.

Trần Tuệ Lâm sinh năm 1972, trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Cha cô là ông Trần Tông Vỹ, được mệnh danh “vua đá quý” của xứ Cảng Thơm, nắm giữ khối tài sản lên đến 80 tỷ NDT (khoảng 285 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ có cha là tài phiệt, Trần Tuệ Lâm còn có chú ruột là Trần Huệ Mẫn - "ông trùm" của bang hội 14k lừng danh, một trong những băng đảng hùng hậu nhất trong Hội Tam Hoàng. Trần Huệ Mẫn không chỉ là một "lão đại", ông còn là siêu sao võ thuật nổi tiếng một thời.

Giới võ thuật châu Á từng truyền tai nhau rằng: "Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long". Ông xếp trên Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan và chỉ đứng sau Lý Tiểu Long về khả năng thực chiến.

Có thể nói với gia thế như vậy, không ai trong làng giải trí dám “động” đến Trần Tuệ Lâm.

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 5
Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 6

Trần Tuệ Lâm may mắn được sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng cô luôn nỗ lực tự bước đi trên con đường sự nghiệp. Cô là một trong những ca sĩ tài năng và được yêu thích nhất tại Hong Kong. Bên cạnh đó, sự đa tài của Trần Tuệ Lâm còn được thể hiện trong lĩnh vực phim ảnh. 

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? - Ảnh 7

Cô kết hôn với doanh nhân Lưu Kiến Hạo vào tháng 10/2008. Cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò 16 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Ông xã bày tỏ sự ủng hộ cô tiếp tục các hoạt động nghệ thuật. Trần Tuệ Lâm có 2 con trai tên Chace và Riley, song cô từng nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để có được cặp song sinh con gái ở tuổi 38. Tuy nhiên, việc bị sảy thai đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người đẹp. Cô đã tạm dừng công việc một thời gian để hồi phục cơ thể và tinh thần. 

Hiện tại ở tuổi 50, Trần Tuệ Lâm có cuộc sống viên mãn và giàu có. Nữ diva hạn chế hoạt động nghệ thuật và chỉ xuất hiện trong một số sự kiện và tham gia các công tác từ thiện, xã hội. Cả cô và ông xã đều đầu tư mạnh vào bất động sản. Nhiều nguồn tin cho biết gia đình Trần Tuệ Lâm sở hữu 20 căn hộ giá trị, xa xỉ.

 

Trần Kiều Ân tung ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ, đập tan tin đồn 'cơm không lành, canh không ngọt'

Trần Kiều Ân tung ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ, đập tan tin đồn 'cơm không lành, canh không ngọt'

Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng trong chuyến du lịch mới đây, cho thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tuệ Lâm Thành Long Châu Tinh Trì diva Hong Kong sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trần Kiều Ân tung ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ, đập tan tin đồn 'cơm không lành, canh không ngọt'

Trần Kiều Ân tung ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ, đập tan tin đồn 'cơm không lành, canh không ngọt'

Sau tin đồn 'nối lại tình xưa', Phùng Thiệu Phong bị chê 'già chát' không xứng với Triệu Lệ Dĩnh

Sau tin đồn 'nối lại tình xưa', Phùng Thiệu Phong bị chê 'già chát' không xứng với Triệu Lệ Dĩnh

Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ

Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao?

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao?

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa

Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 16 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI