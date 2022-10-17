Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa

Sao quốc tế 17/10/2022 17:00

Việc Lý Dịch Phong vướng vào bê bối mua dâm khiến các nhà sản xuất hợp tác với anh bị điêu đứng. Nam nghệ sĩ đang đối diện với mức bồi thường lớn.

Truyền thông Hoa ngữ mới đây đưa tin, nam ca sĩ kiêm diễn viên Lý Dịch Phong và công ty của anh đang bị một nhà sản xuất phim kiện sau khi bê bối đời tư của anh nổ ra. Hiện đơn kiện đã được gửi lên tòa án, phiên tòa dự kiến sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 29/11 tới đây. Tòa án nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải đã ra thông báo thụ lý vụ án.

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Lý Dịch Phong bị buộc rời khỏi làng giải trí sau bê bối đời tư. Ảnh: Internet

Giới truyền thông nhận định tài tử đối diện với những thiệt hại nặng nề sau scandal. Ngoài mất danh tiếng, anh bị buộc đền bù thiệt hại kinh tế cho các đối tác bị mình làm ảnh hưởng. Số tiền đền bù ước tính lên đến 20 triệu USD (hơn 486 tỷ đồng).

Dù không thông báo cụ thể, Cục điện ảnh và phát thanh truyền hình Trung Quốc ra lệnh "cấm sóng" vĩnh viễn đối với nam diễn viên. Anh bị buộc phải rời khỏi ngành giải trí và không có các hoạt động nào liên quan đến showbiz, bắt đầu từ tháng 10. Công ty của tài tử có trụ sở tại Bắc Kinh cũng đã giải thể và trả mặt bằng, nhân viên phải tìm việc mới.

Dựa trên thông tin công khai, Lý Dịch Phong đã đạt thu nhập hàng năm lên tới 69 triệu nhân dân tệ Trung Quốc và xếp thứ 9 trong Danh sách Người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes năm 2015. Mặc dù sau đó nam diễn viên này đã bị tụt xuống hạng 43 vào năm 2020 và không có dữ liệu thu nhập nào được báo cáo nhưng Lý Dịch Phong vẫn nhận được thu nhập tương đối cao nhờ sự nổi tiếng và lượng fan đông đảo của mình.

Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa - Ảnh 2

Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt ngày 11/9 vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Đáng nói là khi xuất hiện các thông tin tiêu cực, nam diễn viên và công ty quản lý vẫn lên tiếng thanh minh, khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật. 

Đến tối 12/9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo chính thức, các tổ chức truyền thông Trung Quốc đã tiến hành tẩy chay nam diễn viên, bắt đầu chiến dịch xóa tên Lý Dịch Phong trên mạng xã hội. 14 nhãn hàng mà Lý Dịch Phong là người đại diện cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong bị gỡ ngay trong đêm.

Đến ngày 25/9, nam diễn viên được thả tự do nhưng sự nghiệp đã hoàn toàn "bay màu" và vĩnh viễn không thể bước chân vào showbiz Hoa ngữ.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh nằm trong top 10 ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại thị trường Hoa ngữ, bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ, Dương Mịch, Dương Dương,... Lý Dịch Phong nổi tiếng với nhiều phim như Thiên kim quy lai, Cổ kiếm kỳ đàm, Lão pháo nhi, Cây dành dành nở hoa, Xin chào Lý Hoán Anh... Ngoài đóng phim, Dịch Phong làm làm nhà sản xuất, ca sĩ. Anh cũng là gương mặt hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang quốc tế. Anh thuộc nhóm sao nam đông fan nhất, với hơn 60 triệu người theo dõi trên Weibo.

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Sự nghiệp của Lý Dịch Phong gần như chạm đáy sau khi dính vào bê bối mại dâm. Hiện tại, nam diễn viên phải trả các khoản phí bồi thường khổng lồ.

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