Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Sao quốc tế 16/10/2022 21:47

Nhiều diễn viên không ngại "đấu đá" để tranh phiên vị nhằm khẳng định tên tuổi, thế nhưng với Thẩm Nguyệt thì không.

Dòng phim thanh xuân vườn trường là "cái nôi" giúp nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng, trở thành gương mặt tiềm năng của làng điện ảnh. Thẩm Nguyệt từng được coi là "Trịnh Sảng thứ 2" khi thành công chỉ qua một tác phẩm Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Mái đầu nấm đặc trưng, nét ngây ngô, đáng yêu đậm chất tình đầu giúp Thẩm Nguyệt có một khởi đầu rực rỡ. Tuy nhiên, Thẩm Nguyệt vẫn chưa được coi là ngôi sao thuộc top đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, muốn đạt đến vị trí đó, đoàn đội của ngôi sao chắc chắn phải bỏ ra không ít công sức để làm mọi thứ, trong đó không thể không kể tới là việc "tranh phiên vị". Hiểu nôm na phiên vị là cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, từ đó khẳng định tầm quan trọng của diễn viên đó đối với thành tích phim. Bởi vậy mà không ít những cuộc chiến tranh giành phiên vị đã nổ ra, đã dẫn tới không ít lùm xùm trong C-biz, về sự "đấu đá", tranh giành quyền lực của các ngôi sao.

Gần đây, khi được hỏi có quan tâm tới việc tranh phiên vị hay không, Thẩm Nguyệt trả lời chân thật rằng: "Thật lòng tôi không quan tâm lắm, là một diễn viên, chẳng phải đạo diễn chọn bạn vì hợp vai hay sao, nếu cứ quan tâm đến điều đó, tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng tác phẩm".

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị - Ảnh 2

Lời chia sẻ của Thẩm Nguyệt nhận về nhiều tán dương. Có người nói rằng, yêu thích Thẩm Nguyệt vì tính cách giản dị, nhẹ nhàng. Người thì khẳng định, vốn từ lâu không để ý Thẩm Nguyệt nhưng sẽ suy nghĩ lại. Bằng tuổi hay thậm chí kém tuổi Thẩm Nguyệt, có ngôi sao đã leo lên top đầu, nhưng đôi khi người ta lại thích một gương mặt không ồn ào và chân thành với nghề như Thẩm Nguyệt.

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nữ chính Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp sinh ngày 27/2/1997 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trước khi xuất hiện với vai trò diễn viên, Thẩm Nguyệt thực chất là sinh viên ngành tin tức & Truyền thông. Cô nàng có đam mê với nhiếp ảnh, nhưng cơ duyên lại đưa vào diễn xuất khi lọt vào mắt xanh của một Công ty điện ảnh và nhận được lời mời phỏng vấn.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, ngây thơ, đáng yêu, Thẩm Nguyệt đã được lựa chọn vào vai chính Trần Tiểu Hi trong bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Bộ phim cũng đã đóng góp 1 phần quan trọng đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả.

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị - Ảnh 4

Năm 2022, Thẩm Nguyệt tham gia 2 bộ phim Nguyệt San Thiếu Nữ và Bạn Trai Phản Diện Của Tôi. Hiện tại, để duy trì nhiệt lượng ổn định Thẩm Nguyệt phải lấn sân sang làm vlog quay về nhiều chủ đề xoay quanh cuộc sống của cô. Ngoài ra, cô cũng tham gia nhiều chương trình giải trí.

Tên tuổi phai nhạt, kém nổi bật khiến cô không ghi nhiều dấu ấn với khán giả. Fan hâm mộ luôn chờ đợi Thẩm Nguyệt sẽ có những tác phẩm thú vị để vụt sáng hơn trong tương lai.

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