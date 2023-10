Mới đây, đoàn phim Lời Thú Tội Mộng Mơ đã làm lễ cúng khai máy, đồng thời công bố dàn cast chính thức. Cụ thể hai diễn viên nam nữ chính sẽ do Tuyên Lộ và Trần Quán Lâm đảm nhận.

Tuyên Lộ là một nữ diễn viên và diễn viên múa chuyên nghiệp sinh năm 1991 ở Nam Kinh. Tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, Tuyên Lộ quyết định đầu quân cho làng điện ảnh. Vai diễn debut của cô là trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng (2010). Vai diễn gây ấn tượng tốt với giới chuyên môn là qua phim Vũ Lạc Truyền Kỳ (2013). Nhưng mãi đến năm 2019 khi tham gia Trần Tình Lệnh thì Tuyên Lộ mới thực sự nổi tiếng.

Có thể thấy, sau 10 năm tham gia làng giải trí Hoa Ngữ, Tuyên Lộ vẫn bị kẹt với những vai diễn nữ phụ. Ở ngưỡng U30, những nữ diễn viên không thể bứt phá để bước vào hàng ngũ diễn viên hạng A.

Lại Quán Lâm hay còn gọi là Lai Guan Lin, sinh năm 2001 tại Đài Loan. Anh nổi tiếng với vai trò em út của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Wanna One.

Sau khi Wanna One tan rã, Lại Quán Lâm quay về phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Anh tham gia nhiều gameshow và góp mặt với vai nam chính trong phim truyền hình A Little Thing Called First Love.