Đây là lần đầu tiên Tuyên Lộ diễn chính cùng đàn em nhỏ hơn mình chục tuổi.

Mới đây, đoàn phim Lời Thú Tội Mộng Mơ đã làm lễ cúng khai máy, đồng thời công bố dàn cast chính thức. Cụ thể hai diễn viên nam nữ chính sẽ do Tuyên Lộ và Trần Quán Lâm đảm nhận. Tuyên Lộ và Lại Quán Lâm trong buổi khai máy. Ảnh: Internet Lời Thú Tội Mộng Mơ là bộ phim thuộc thể loại ngôn tình, kể về câu chuyện giữa Lộc Hữu Nguyên (Lại Quán Lâm) và Bạch Chỉ (Tuyên Lộ). Lộc Hữu Nguyên là một nhà văn lớn, còn Bạch Chỉ là một cô biên tập nhỏ. Hai người có cuộc sống trong mộng và hiện thực hoàn toàn khác nhau. Bộ phim được quay tại Chu Hải, Quảng Đông trong 2 tháng, có tổng cộng 20 tập với thời lượng mỗi tập 45 phút.

Dự án phim Lời Thú Tội Mộng Mơ đánh dấu sự trở lại của Tuyên Lộ với vai trò diễn viên chính. Trong phim, cô sẽ đóng cặp với nam diễn viên trẻ Lại Quán Lâm. Đáng nói, Lại Quán Lâm sinh năm 2001 - tức kém Tuyên Lộ 10 tuổi. Liệu giữa khoảng cách tuổi tác như thế này, họ có nảy sinh “phản ứng hóa học” đủ để khiến khán giả hài lòng? Việc nam nữ chính có khoảng cách tuổi tác lớn đóng cặp với nhau không hiếm, chính vì thế khán giả vô cùng mong chờ sự kết hợp lần này của Tuyên Lộ và Lại Quán Lâm.

Tuyên Lộ là một nữ diễn viên và diễn viên múa chuyên nghiệp sinh năm 1991 ở Nam Kinh. Tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, Tuyên Lộ quyết định đầu quân cho làng điện ảnh. Vai diễn debut của cô là trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng (2010). Vai diễn gây ấn tượng tốt với giới chuyên môn là qua phim Vũ Lạc Truyền Kỳ (2013). Nhưng mãi đến năm 2019 khi tham gia Trần Tình Lệnh thì Tuyên Lộ mới thực sự nổi tiếng. Có thể thấy, sau 10 năm tham gia làng giải trí Hoa Ngữ, Tuyên Lộ vẫn bị kẹt với những vai diễn nữ phụ. Ở ngưỡng U30, những nữ diễn viên không thể bứt phá để bước vào hàng ngũ diễn viên hạng A. Lại Quán Lâm hay còn gọi là Lai Guan Lin, sinh năm 2001 tại Đài Loan. Anh nổi tiếng với vai trò em út của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Wanna One. Sau khi Wanna One tan rã, Lại Quán Lâm quay về phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Anh tham gia nhiều gameshow và góp mặt với vai nam chính trong phim truyền hình A Little Thing Called First Love.

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