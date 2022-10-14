Vai Lỗ Trí Thâm của phim truyền hình Thủy Hử phiên bản 1988 do nam diễn viên Tàng Kim Sinh đảm nhận. Ông đã thể hiện thành công hình tượng Hoa hòa thượng "thân hình lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoăn, mình cao tám thước, vai rộng đầy ôm".

Lỗ Trí Thâm là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong trong Thủy Hử , cả nguyên tác tiểu thuyết lẫn các phiên bản sân khấu, truyền hình. Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Lỗ Trí Thâm được xếp thứ 13, ứng với sao Thiên Cô Tinh.

Trong quá trình đóng phim Thủy Hử, Tàng Kim Sinh gặp tai nạn suýt chết người khi thực hiện cảnh quay Lỗ Trí Thâm tay không nhổ cây dương liễu lớn.

Khi nhận vai Lỗ Trí Thâm, Tàng Kim Sinh được đạo diễn yêu cầu phải tăng 45kg trong khoảng thời gian ngắn để phù hợp với nguyên tác. Vì muốn tăng cân nhanh chóng, ông quyết định đến bệnh viện để được tư vấn. Ông không uống nước mà thay vào đó là sữa và bia, mỗi ngày ăn đến 20 quả trứng gà. Sau 2 tháng, Tàng Kim Sinh tăng từ 85kg đến 130kg. Việc tăng nhiều cân trong khoảng thời gian ngắn khiến ông bị ám ảnh với trứng gà. Mỗi khi nhìn loại thực phẩm này, nam diễn viên luôn có cảm giác buồn nôn.

Để cảnh quay được chân thực nhất, ê-kíp làm phim đã chọn cách cho diễn viên nhổ một cây dương liễu thật. Họ mua một cây lớn, trồng tạm dưới đất. Tuy nhiên, do thời gian quay phim kéo dài, cây này cắm rễ vào lòng đất. Khi thực hiện cảnh nhổ cây, ê-kíp lại phải thuê một cái cần cẩu tới hỗ trợ Tàng Kim Sinh.

Vào năm 1988, máy móc còn gặp nhiều hạn chế. Khi thực hiện cảnh quay nhổ đại liễu, dây cáp cần cẩu đột nhiên bị đứt, cây suýt rơi trúng đầu Tàng Kim Sinh. Nhiều năm sau, khi kể lại sự cố này, nam diễn viên nói vui: "Lúc ấy, đạo diễn Trương vội vàng chạy đến, nhưng là lo cho chiếc cần cẩu. Thời đó máy móc còn quý hơn cả con người".

Sau thành công của vai diễn Lỗ Trí Thâm, Tàng Kim Sinh nhanh chóng trở thành một ngôi sao tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Thời kỳ ấy, ông nhận được rất nhiều lời mời của các đạo diễn danh tiếng.

Năm 2001, Tàng Kim Sinh được mời đóng Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sau đó 2 năm, Tàng Kim Sinh tiếp tục góp mặt trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

Năm 2008, Tàng Kim Sinh lại tiếp tục ghi dấu ấn với vai Trương Phi trong Xích Bích (Bộ phim tái hiện trận đánh kinh điển nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa). Ngoại hình lực lưỡng và dữ tợn của Tàng Kim Sinh trong Xích Bích nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Tàng Kim Sinh trong vai Trương Phi. Ảnh: Internet

Năm 2011, Tàng Kim Sinh vào vai Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. Đây cũng là vai diễn gây nhiều tranh cãi nhất của Tàng Kim Sinh. Nhiều ý kiến cho rằng Trư Bát Giới của Tàng Kim Sinh chính là "Lão Trư" xấu nhất màn ảnh.

Trư Bát Giới của Tàng Kim Sinh. Ảnh: Internet

Tuy có nhiều tranh cãi về ngoại hình của nhân vật nhưng diễn xuất của Tàng Kim Sinh lại nhận được rất nhiều lời khen.

Nếu những thông tin về sự nghiệp của Tàng Kim Sinh luôn được cập nhật đầy đủ thì đời tư của ông lại là một dấu hỏi đối với người hâm mộ.

Năm 1987 Tàng Kim Sinh công bố hẹn hò với nữ diễn viên Lư Bình. Sau 3 tháng yêu đương, ông tuyên bố kết hôn trước sự ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ. Ngày ấy, còn có tin đồn gia đình của Lư Bình và Tàng Kim Sinh cưới nhau mà gia đình hai bên đều không hay biết gì.

Sau 1 năm kết hôn, Tàng Kim Sinh và Lư Bình chào đón sự ra đời của con trai đầu lòng. Cũng từ đó, ông tuyệt nhiên không chia sẻ chuyện gia đình.

Ở tuổi 63, Tàng Kim Sinh vẫn đang đảm nhận vai trò Chủ nhiệm phòng phát triển của một công ty điện ảnh có tiếng tại Trung Quốc. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Tàng Kim Sinh còn là một doanh nhân thành đạt. Hiện tại, Tàng Kim Sinh đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc bên vợ con.