Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp

Sao quốc tế 13/10/2022 21:25

Lưu Gia Linh là người hướng ngoại, thích những nơi náo nhiệt trong khi đó Lương Triều Vỹ chán ghét đám đông, theo chủ nghĩa gia trưởng.

Siêu sao điện ảnh Trung Quốc Lương Triều Vỹ và nữ diễn viên Lưu Gia Linh vốn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong. Họ kết hôn tại Bhutan vào năm 2008, tính ra đã là vợ chồng 14 năm, nhưng thời gian gắn bó trước hôn nhân còn dài hơn thế. Bên nhau từ thời thanh xuân đến tuổi xế chiều, họ cùng trải qua bao phen sóng gió cuộc đời.

Bỏ qua tất cả, điều khiến người ta ấn tượng và ngưỡng mộ có lẽ là cách làm vợ của Lưu Gia Linh và cách bảo vệ người phụ nữ mình yêu của Lương Triều Vỹ.

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp - Ảnh 1
Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh. Ảnh: Internet

Từ khi yêu cho tới những năm đầu hôn nhân, đôi vợ chồng bị khán giả cho là "đôi đũa lệch" vì quá khác biệt. Lương Triều Vỹ ưa yên tĩnh còn Lưu Gia Linh thích nhộn nhịp. Tài tử không vui chơi về đêm 30 năm qua trong khi Gia Linh thường xuyên dự tiệc của giới giải trí, kinh doanh.

Có lần, cô dẫn Vương Phi cùng một số người bạn về nhà. Lương Triều Vỹ ngại giao tiếp, chỉ ở phòng của anh. Từ đó, Lưu Gia Linh không dẫn bạn bè về nhà, tránh làm phiền chồng. Nữ diễn viên cũng quen và chấp nhận việc Lương Triều Vỹ im lặng vài ngày để suy nghĩ điều gì hoặc một mình ra nước ngoài sống vài tháng. Cô mặc kệ chồng cho tới khi anh chủ động nói chuyện.

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp - Ảnh 2

Mới đây, dân tình bất ngờ “đào” lại đoạn phỏng vấn về hình mẫu lý tưởng trong lòng Lương Triều Vỹ thuở còn là “trai độc thân”. Cụ thể, trong một chương trình phát sóng vào năm 1993 có sự góp mặt của cả Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh, lúc này hai người vẫn chưa kết hôn. Sau đó, MC đã hỏi nam diễn viên về hình mẫu lý tưởng của bản thân hoặc khi chọn vợ, anh sẽ chọn một người phụ nữ như thế nào?

Ngay lập tức, Lương Triều Vỹ đã rất tự tin trả lời rằng bản thân anh sẽ chọn mẫu phụ nữ dịu dàng, biết quán xuyến việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà và để chồng làm chủ gia đình. Vì thế, nam diễn viên Sắc Giới thích người mềm mỏng, chuyện gì cũng nghe theo anh. Ấy vậy mà, sự thật đã chứng minh rằng, “người vợ trong mơ” của Lương Triều Vỹ chỉ để nói cho vui mà thôi. Bởi lẽ, anh đã kết hôn với “nữ cưỡng nhân” Lưu Gia Linh và vai vế trong nhà cũng đảo lộn hẳn hoi.

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp - Ảnh 3

Lương Triều Vỹ được bay bổng, tự do nhưng mỗi khi vợ cần, anh bỏ tất cả để ở bên cô. Thập niên 1990, Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc, giam giữ suốt ba giờ đồng hồ vì không chịu đóng phim theo yêu cầu của ông trùm tổ chức. Những kẻ bắt cóc trói diễn viên, cởi bỏ hết quần áo, chụp ảnh cô. Sau đó bọn chúng cũng thả cô ra.

 

Không ngờ, vào năm 2002, một tạp chí Hong Kong bỗng nhiên đăng tải những bức ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh khi cô bị bắt cóc. Nữ diễn viên suy sụp, trốn ở nhà nửa tháng không ra ngoài, thậm chí còn có suy nghĩ tiêu cực, muốn buông bỏ tất cả. May nhờ có Lương Triều Vỹ không bao giờ rời xa, thậm chí còn bày tỏ nguyện vọng từ bỏ nghiệp diễn vì cô, Lưu Gia Linh mới dần bình thường trở lại.

"Nếu không vui, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ diễn, tìm một nơi không ai biết để ở", Lương Triều Vỹ nói với Lưu Gia Linh. Nhờ những lời nói này, Lưu Gia Linh một lần nữa vực dậy, cô nhấn mạnh rằng mình bị bọn bắt cóc chụp ảnh khỏa thân nhưng không bị tấn công tình dục.

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp - Ảnh 4
Đôi diễn viên bén duyên năm 1988 khi làm việc ở TVB. Ảnh: Internet

Lương Triều Vỹ từng khẳng định, anh không muốn Lưu Gia Linh phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, dù là thể xác hay tinh thần, vì vậy hai người quyết định không có con.

Thực tế, Lương Triều Vỹ từng đề cập lý do chính xác khiến anh không muốn có con, đó là vì bản thân anh không muốn chịu nỗi đau người mình yêu thương xảy ra chuyện thêm lần nào nữa.

"Gia Linh có chuyện, tôi đã cực kỳ lo lắng rồi, nếu như con cái có vấn đề thì phải làm sao? Tôi không chịu nổi", Lương Triều Vỹ nói.

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