Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Sau 3 năm chồng qua đời, Quỳnh Dao đến thăm hai cây phượng mà bà và ông Bình Hâm Đào trồng cách đây 30 năm.

Hôm 12/10, nữ sĩ Quỳnh Dao tới dự buổi kỷ niệm ba năm khai trương Công viên Giải trí Văn hóa và Nghệ thuật Đạm Thủy, Đài Bắc. Bà cũng nhân dịp này thăm lại cây mà bà và chồng quá cố từng cùng nhau trồng. Nữ sĩ mặc một chiếc áo khoác kiểu cổ điển, mái tóc dày, mặt trang điểm nhẹ, thần thái rất tao nhã. Nhiều người khen Quỳnh Dao trẻ đẹp bất chấp tuổi lên lão. Nữ sĩ Quỳnh Dao thăm kỷ vật tình yêu với chồng quá cố. Ảnh: Internet Quỳnh Dao (tên thật là Trần Triết) sinh năm 1938, là nhà văn nổi tiếng tại Đài Loan cũng như châu Á với hàng loạt tiểu thuyết diễm tình ăn khách, đồng thời còn được biết đến với tư cách là nhà biên kịch, sản xuất phim thành công. Quỳnh Dao được biết đến qua các tác phẩm: Xóm vắng, Bên dòng nước, Dòng sông ly biệt, Trâm hoa mai, Hoàn Châu cách cách, Không phải hoa chẳng phải sương…

Nhiều truyện của bà được chuyển thể thành phim, làm nên tên tuổi của loạt sao: Lưu Tuyết Hoa, Tưởng Cần Cần, Lâm Thanh Hà, Mã Cảnh Đào, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng… đồng thời trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả màn ảnh. Quỳnh Dao và người chồng thứ hai - Bình Hâm Đào. Ảnh: Internet Nữ sĩ Quỳnh Dao từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có một con trai với người chồng đầu. Sau khi ly hôn người chồng đầu, bà đến với ông Bình Hâm Đào. Hôn nhân 40 năm của Quỳnh Dao và Bình Hâm Đào gặp nhiều sóng gió. Nữ sĩ chịu điều tiếng là kẻ giật chồng vì ông Bình ly hôn để đến với bà.

Trong những năm tháng cuối đời chồng nằm viện, duy trì sự sống bằng ống thở, nữ sĩ mẫu thuẫn với các con riêng của chồng. Bà nói chồng không muốn lắp ống thông dạ dày, không chấp nhận sinh mệnh nhân tạo nên muốn xin "cái chết nhân đạo", song các con của ông Bình phản đối vì cho rằng như vậy bất hiếu. Hiện tại, nữ sĩ Quỳnh Dao lui về ở ẩn trong biệt thự 7 tầng có tên Khả Viên nằm trên một con đường yên ả ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan). Khả Viên là nơi lưu giữ hạnh phúc và kỷ niệm giữa Quỳnh Dao và chồng. Đây là ngôi nhà do Bình Hâm Đào thiết kế theo nhu cầu và sở thích của nữ sĩ. Không ít tác phẩm do Quỳnh Dao biên kịch như Tôi là một áng mây, Cháy lên đi hỡi chim lửa... được ghi hình tại đây. Vì vậy, bà đặc biệt trân trọng và từng nhiều lần từ chối cải tạo căn nhà. Kể từ ngày chồng qua đời, Quỳnh Dao không xuất hiện trước công chúng, hiếm khi đăng bài hay tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Trong sinh nhật lần thứ 84 vừa qua, bà cho biết mong gia đình con trai, cháu gái có cuộc sống khỏe mạnh, cây và cá trao tặng cho trường học sinh trưởng tốt. Quỳnh Dao cho biết hiện bà chủ yếu làm thơ, viết tản văn. Hà Tú Quỳnh, con dâu Quỳnh Dao, chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề bản quyền tác phẩm của cây bút hàng đầu Trung Quốc. Sắp tới, hai tiểu thuyết của bà là Hoàn Châu cách cách và Mai hoa anh hùng mộng được chuyển thể trên màn ảnh.

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