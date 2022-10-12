Trong video nói rõ Lâm Chí Dĩnh đã thành công ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt 3D, song phải đối mặt với vấn đề ăn uống. Vì khuôn mặt của nam diễn viên bị gãy nhiều chỗ, xương hàm bị biến dạng nên anh không thể cử động chứ đừng nói đến việc nhai thức ăn. Vì lẽ đó, anh chỉ có thể tiếp nhận thức ăn qua đường mũi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video nói về chấn thương của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông kinh hoàng, với tiêu đề: "Tin buồn! Lâm Chí Dĩnh không thể trở lại dáng vẻ trước đây, hiện tại chỉ có thể ăn qua đường mũi".

Đến tối 11/10, Trần Nhược Nghi - bà xã của Lâm Chí Dĩnh - tham dự lễ cưới của con gái nam MC Hồ Qua. Đây cũng là hoạt động công khai đầu tiên của cô sau khi ông xã gặp tai nạn.

Thông tin này khiến nhiều người khá hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của "hoàng tử xứ Đài".

Bà xã Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi xuất hiện trong một sự kiện tối 11/10. Ảnh: Internet

Có thể thấy, Trần Nhược Nghi sụt cân trông thấy vì bận rộn chăm chồng và 3 con trai. Khi được hỏi về tình hình của Lâm Chí Dĩnh, cô phủ nhận những tin đồn tiêu cực trên mạng và khẳng định ông xã đang hồi phục rất tốt. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và công chúng đã quan tâm.

Cách đây không lâu, diễn viên Bạch Băng Băng cho biết Lâm Chí Dĩnh phục hồi tốt, diện mạo của anh không bị thay đổi sau vụ tai nạn giao thông. "Cậu ấy có một vết may nhỏ trên gương mặt, không bị tổn thương da hay biến dạng ngoại hình nghiêm trọng như suy đoán của mọi người. Lâm Chí Dĩnh sẽ sớm trở lại thôi", sao kỳ cựu xứ Đài chia sẻ.

Hiện vẻ ngoài của Lâm Chí Dĩnh là vấn đề được quan tâm nhiều nhất sau khi anh bị tai nạn giao thông. Nam diễn viên được xem là biểu tượng nhan sắc của showbiz Đài Loan. Anh được yêu thích nhờ diện mạo điển trai, phong độ bất chấp tuổi tác.

Vì vậy, nhiều khán giả lo lắng Lâm Chí Dĩnh đánh mất gương mặt cuốn hút khi nam diễn viên bị vỡ xương hàm. Trong quá trình điều trị, anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Bác sĩ bệnh viện Trường Canh cho biết tài tử xứ Đài mất khoảng một năm để phục hồi diện mạo.

Lâm Chí Dĩnh bị tai nạn hôm 22/7, khi lái chiếc Tesla Model X màu trắng đến Đào Viên tham gia một cuộc đua xe kart cùng con trai. Trên đường, chiếc xe bỗng bị bẻ lái, đâm vào cột trụ phân cách. Tài tử và con trai sau đó được giúp đỡ đưa ra khỏi xe hơi, trước khi chiếc xe bốc cháy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Lâm Chí Dĩnh là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan. Anh được khán giả yêu thích sau hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình như Bá vương học đường, Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Thiên thần tốc độ, Thiên ngoại phi tiên... Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Trần Nhược Nghi (Kelly Chen) năm 2010, làm đám cưới năm 2013, hiện có ba con trai Kimi, Jenson và Kyson. Những năm gần đây, anh ít đóng phim.