Trải qua cơn "thập tử nhất sinh" hồi tháng 7, Lâm Chí Dĩnh đang nỗ lực hồi phục sức khỏe song vẫn còn trở ngại.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau hơn 2 tháng kể từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Lâm Chí Dĩnh hiện vẫn tích cực điều trị. Sức khỏe anh ổn định, cơ thể có dấu hiệu hồi phục tích cực sau 3 ca phẫu thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa thể vận động hay sinh hoạt bình thường. Do bị chấn thương nặng ở mặt, nhất là vùng xương hàm nên anh không thể ăn uống bình thường. Tài tử phải gắn ống sonde được đặt từ mũi đến thực quản để đưa thức ăn mềm, sữa vào dạ dày thông qua mũi.

Hiện sức khỏe Lâm Chí Dĩnh đã ổn định hơn, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc ăn uống. Ảnh: Internet Diện mạo sau tai nạn của Lâm Chí Dĩnh cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Diễn viên Thiên long bát bộ đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật nối xương bả vai, xương tay, tái tạo khuôn mặt bằng công nghệ in 3D. Các bác sĩ bệnh viện Trường Canh khẳng định xương bả vai và xương tay sẽ mất khoảng 6 tháng để phục hồi. Riêng đối với việc tái tạo khuôn mặt và khôi phục diện mạo, anh mất khoảng 1 năm để hồi phục.

"Đối với những người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh, họ thực sự không quan tâm anh có thể trở lại diện mạo trước đây hay không. Sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, anh ấy còn sống đã là một điều may mắn", người đăng tải bài viết chia sẻ. Chiếc ô tô do Lâm Chí Dĩnh lái chở theo con trai bốc cháy dữ dội sau cú va chạm, may mắn có người đi đường giúp 2 bố con. Ảnh: Internet Nam diễn viên gặp tai nạn hôm 22/7, khi chở con trai Jenson đi luyện đua xe. Chiếc Tesla do anh điều khiển tông vào cột báo giao thông, dải phân làn, sau đó bốc cháy. Khoảng năm, sáu công nhân, người qua đường kéo Lâm Chí Dĩnh khỏi xe trước khi đám cháy lan đến. Tài tử bị gãy xương nhiều bộ phận trên mặt, cơ thể, chấn thương não. Anh trải qua hai đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt. Chí Dĩnh được mệnh danh "Hoàng tử xứ Đài" vì đông fan, điển trai, có nhiều tác phẩm ăn khách, như Thiếu Lâm tiểu tử, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003... Sau khi kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi năm 2009, Lâm Chí Dĩnh dần giảm công việc ở làng giải trí. Đôi vợ chồng có ba con trai, con đầu lòng năm nay 13 tuổi, con sinh đôi lên bảy tuổi. Ngoài đóng phim, ca hát, Lâm Chí Dĩnh là tay đua xe chuyên nghiệp. Anh đam mê xe đua từ năm 18 tuổi, từng nhiều lần phá kỷ lục về tốc độ tại Đài Loan.

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