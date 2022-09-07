Vợ của tài tử điện ảnh, Trần Nhược Nghi thanh minh đầy tức giận lúc con trai bị đồn đoán oan ức sau tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 23/7, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông khi đâm vào một trụ cầu tại Đào Viên, Đài Loan. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não, may mắn cậu con trai chỉ bị xây xát nhẹ.

Có tin đồn cho rằng Lâm Chí Dĩnh đang chở con trai đến tham gia một cuộc đua ô tô. Nguồn tin cho biết thêm, sau khi vụ tai nạn xảy ra, con trai Lâm Chí Dĩnh bước xuống xe và bày tỏ tiếc nuối khi không thể đến tham dự cuộc đua.

Trước tin đồn này, bà xã Lâm Chí Dĩnh là Trần Nhược Nghi đã lên tiếng phủ nhận. Cô bức xúc viết trên trang cá nhân: "Có người nói rằng con trai tôi vừa bước xuống xe liền kêu không thể đến thi đấu. Xin hỏi các bạn có ở hiện trường sao?

Sau khi xuống xe, con trai tôi nói câu đầu tiên là 'bố cháu vẫn còn ở bên trong'. Những ân nhân cứu giúp nói với tôi rằng con trai tôi rất dũng cảm! Tôi đã không nén được mà bật khóc. Con trai đã rất mạnh mẽ, mọi người xin đừng lan tin đồn ác ý về cháu".

Trước đó, người dân có mặt ở hiện trường cũng khẳng định con trai Lâm Chí Dĩnh rất bình tĩnh, không tỏ ra đau đớn hay hoảng loạn, nhờ vậy mà mọi người có thể tập trung sơ cứu cho tài tử Thiên Long Bát Bộ.

Sau khi vào viện để chụp chiếu vết thương, cậu bé đã đã được đưa về nhà để theo dõi và nghỉ ngơi.

Về phía Lâm Chí Dĩnh, anh đã hoàn thành 2 ca phẫu thuật xương bả vai và xương ức. Ngoài ra, anh sẽ mất khoảng 1 - 2 năm để phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo.

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