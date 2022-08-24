Thực hư thông tin Lâm Chí Dĩnh không thể há miệng để ăn sau khi thực hiện phẫu thuật

Mới đây, thông tin tài tử Lâm Chí Dĩnh phải đặt ống thông dạ dày qua mũi sau cuộc phẫu thuật khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng và hoang mang.

Mới đây, báo Oriental Daily News của Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh trở nên tồi tệ sau ca phẫu thuật tái tạo xương mặt. Nam diễn viên không thể há miệng để ăn và phải được cho ăn bằng phương pháp bơm thức ăn lỏng, mềm qua ống thông dạ dày. Ngay khi thông tin này lan tỏa, nhiều người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh lo lắng, bàn tán xôn xao khiến thông tin nhiễu loạn.

Công ty quản lý của Lâm Chí Dĩnh lên tiếng trấn an: "Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Anh ấy hiện đang trong quá trình phục hồi sức khỏe và chúng tôi sẽ không phản hồi từ bây giờ". Tuy không bình luận những gì mà Oriental Daily News công bố nhưng thông tin đang phục hồi cũng khiến người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh tạm yên lòng.

Trước đó, vào ngày 22/7, anh bị tai nạn xe trong lúc đang chở con trai Jenson. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Lâm Chí Dĩnh vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Sau tai nạn, tài tử này đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nối xương và vừa hoàn thành phẫu thuật tái tạo xương mặt.

Vợ Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi luôn túc trực và chăm sóc cho chồng. Cô đưa các con đến thăm bố thường xuyên. Thời gian này, nhiều thông tin về sức khỏe của tài tử Thiên Long Bát Bộ gây nhiễu loạn, nguyên nhân tai nạn cũng có nhiều lời đồn thổi ác ý gây ảnh hưởng đến gia đình Lâm Chí Dĩnh.

Lâm Chí Dĩnh sinh 1974, là tài tử đình đám của điện ảnh châu Á. Anh nổi danh trong nhiều tác phẩm ăn khách như Sợi dây chuyền định mệnh, Thiên Long Bát Bộ 2003,… Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, anh còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người mẫu Trần Nhược Nghi. Họ có với nhau 3 con, con trai Kimi (13 tuổi), hai bé sinh đôi (7 tuổi).

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