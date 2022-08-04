Vì Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa thể xuất viện sau chấn thương nghiêm trọng từ vụ tai nạn nên anh và vợ đã mừng kỷ niệm ngày cưới năm nay trong bệnh viện.

Theo truyền thông Đài Loan, em trai Lâm Chí Dĩnh - Lâm Chí Hâm - vừa qua đã cập nhật tình hình mới nhất về sức khỏe của anh trai mình. Cụ thể, tài tử họ Lâm đã được đưa tới khu vực phòng bệnh chung từ ngày 1/8 sau thời gian nằm ở phòng ICU và trải qua 2 cuộc phẫu thuật xương mặt và xương vai. Nam nghệ sĩ đã vượt qua cơn nguy kịch và ổn định lại sức khỏe.

Lâm Chí Dĩnh và vợ kỷ niệm ngày cưới trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, Lâm Chí Dĩnh được gia đình theo sát và chăm chút cẩn thận, kỷ niệm ngày cưới của anh và vợ cũng được tổ chức vào ngày 30/7 vừa qua trong bệnh viện. Vì lo lắng cho chồng, Trần Nhược Nghi đã lo tới mức mất ăn mất ngủ, vì vậy gia đình chồng rất thương cô. Lâm Chí Hâm nói: "Các anh chị em chúng tôi làm chỗ dựa cho chị ấy, hỗ trợ chị ấy".

Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn hôm 22/7 vừa qua - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Lâm Chí Dĩnh được đưa vào nhập viện và tiến hành hai cuộc phẫu thuật xương bàn tay và xương mặt. Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ cần phải được điều trị trong thời gian dài sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật trên để cơ thể được hồi phục tốt nhất.

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