Hậu phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh cần 6 tháng phục hồi khả năng vận động

Sao quốc tế 30/07/2022 10:06

Sau vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng vào ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh gặp đa chấn thương và vừa phải phẫu thuật để gắn một thanh titan vào cánh tay.

Vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng hôm 22/7 đã khiến Lâm Chí Dĩnh gặp đa chấn thương. Nam ca sĩ vừa phải phẫu thuật để gắn một thanh titan vào cánh tay.

Anh dự kiến phải trải qua cuộc phẫu thuật khác cho phần xương bị gãy trên mặt. Mặc dù có tiến triển tốt như nam ca sĩ sẽ cần từ 6 tháng đến 1 năm để phục hồi khả năng vận động.

Hậu phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh cần 6 tháng phục hồi khả năng vận động - Ảnh 1

Trước đó, lúc 10h sáng 22/7 Lâm Chí Dĩnh lái chiếc Tesla Model X màu trắng đến Đào Viên tham gia một cuộc đua xe kart cùng con trai. Tuy nhiên, chiếc xe bỗng bị bẻ lái, đâm vào cột trụ phân cách. Tài tử và con trai sau đó được giúp đỡ đưa ra khỏi xe hơi, trước khi chiếc xe bốc cháy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Vào ngày 25/7, trả lời truyền thông, đại diện của Lâm Chí Dĩnh cho biết ý thức của ngôi sao họ Lâm dần hoàn thiện, tuy nhiên anh chưa xâu chuỗi được hoàn toàn sự việc diễn ra trong ngày tai nạn. 

Hậu phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh cần 6 tháng phục hồi khả năng vận động - Ảnh 2

Lâm Chí Dĩnh là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan. Anh được khán giả yêu thích sau hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình như Bá vương học đường, Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Thiên thần tốc độ, Thiên ngoại phi tiên... Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Trần Nhược Nghi (Kelly Chen) năm 2010, làm đám cưới năm 2013, hiện có ba con trai Kimi, Jenson và Kyson. Những năm gần đây, anh ít đóng phim.

Hậu tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh tiến hành phẫu thuật xương mặt

Hậu tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh tiến hành phẫu thuật xương mặt

Sau cuộc phẫu thuật xương bả vai, nam tài tử Lâm Chí Dĩnh sẽ tiếp tục bước vào ca chỉnh xương mặt.

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