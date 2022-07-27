Sau cuộc phẫu thuật xương bả vai, nam tài tử Lâm Chí Dĩnh sẽ tiếp tục bước vào ca chỉnh xương mặt.

Theo truyền thông Đài Loan, ngày 27/7 này, Lâm Chí Dĩnh sẽ bước vào ca phẫu thuật chỉnh xương mặt tại bệnh viện Trường Canh với sự thực hiện của đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao.

Lâm Chí Dĩnh sẽ bước vào ca phẫu thuật chỉnh xương mặt tại bệnh viện Trường Canh - Ảnh: Internet

Theo TVBS, trước đó vào ngày 26/7, Lâm Chí Dĩnh đã được phẫu thuật xương vai tại bệnh viện Trường Canh. Một vị bác sĩ trong ca mổ đã tiết lộ rằng ca phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi, ước tính trong nửa năm tới nam tài tử có thể chơi thể thao và vận động trở lại bình thường.

Ngày 25/7, đại diện của Lâm Chí Dĩnh đã trả lời truyền thông rằng ý thức của nam tài tử đang dần phục hồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xâu chuỗi được sự việc diễn ra trong hôm xảy ra tai nạn. Người đại diện này bày tỏ mong muốn mọi người không lan truyền những thông tin thất thiệt: "Chị dâu tôi (Trần Nhược Nghi - vợ Lâm Chí Dĩnh) đã thức trắng đêm mấy ngày qua để chăm lo cho chồng con. Đây là việc đáng buồn, mong các bạn không suy đoán".



Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn giao thông vào sáng ngày 22/7 - Ảnh: Internet

Truyền thông Đài Loan hé lộ thêm thông tin đáng chú ý đó là con trai Jenson của Lâm Chí Dĩnh đã được đưa về nhà để theo dõi và tĩnh dưỡng. Cậu bé chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ.

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