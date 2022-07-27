Lâm Chí Dĩnh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để nối lại xương bả vai và hiện tại sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.
- Tỉnh lại sau vụ tai nạn, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa nhớ được sự việc xảy ra
- Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt
Khoảng thời gian vừa qua, những người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh hẳn đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ khi phải chứng kiến thần tượng của mình gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương bả vai và dập xương mặt. Sau 3 ngày hôn mê, nam diễn viên mới tỉnh lại vào ngày 25/7. Mới đây, Sina còn đưa tin, nam diễn viên đã bị đánh mất trí nhớ tạm thời. Gia đình của Lâm Chí Dĩnh chia sẻ rằng, dù đã tỉnh táo và có thể trò chuyện đơn giản nhưng nam diễn viên vẫn không nhớ được nhiều thông tin về vụ tai nạn.
Đến ngày 26/7, Lâm Chí Dĩnh đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên để ghép xương bả vai. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4-5 giờ. Các bác sĩ tại bệnh viện Trường Canh chia sẻ: "Ca mổ diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù phần phía trước tay bị dập một chút nhưng khâu đặt lại xương rất thuận lợi". Tay của nam diễn viên sẽ có thể hoạt động lại bình thường sau 6 tháng tới.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là ca phẫu thuật cuối cùng của ngôi sao sinh năm 1974 khi anh hứa hẹn sẽ còn trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa mới có thể khỏe mạnh hoàn toàn và dự kiến khán giả sẽ phải mất 1 đến 2 năm mới có thể được nhìn thấy anh chàng trở lại.
Truyền thông Đài Loan hé lộ thêm thông tin đáng chú ý đó là con trai Jenson của Lâm Chí Dĩnh đã được đưa về nhà để theo dõi và tĩnh dưỡng. Cậu bé bị thương nhẹ.
Trước đó vào này 22/7, Lâm Chí Dĩnh và con trai bị tai nạn khi đang trên đường tới một giải đua xe go-kart. Nam diễn viên bị đa chấn thương, rơi vào trạng thái hôn mê và thậm chí còn bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm. Nhờ sự giúp đỡ của công nhân gần địa điểm này, bố con nam tài tử đã thoát khỏi chiếc xe bùng cháy. Sự cố này đã gây chấn động truyền thông châu Á, nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ngôi sao Thiên Long Bát Bộ.