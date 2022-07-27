Khoảng thời gian vừa qua, những người hâm mộ Lâm Chí Dĩnh hẳn đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ khi phải chứng kiến thần tượng của mình gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương bả vai và dập xương mặt. Sau 3 ngày hôn mê, nam diễn viên mới tỉnh lại vào ngày 25/7. Mới đây, Sina còn đưa tin, nam diễn viên đã bị đánh mất trí nhớ tạm thời. Gia đình của Lâm Chí Dĩnh chia sẻ rằng, dù đã tỉnh táo và có thể trò chuyện đơn giản nhưng nam diễn viên vẫn không nhớ được nhiều thông tin về vụ tai nạn.

Lâm Chí Dĩnh và chiếc xe hôm xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Đến ngày 26/7, Lâm Chí Dĩnh đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên để ghép xương bả vai. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4-5 giờ. Các bác sĩ tại bệnh viện Trường Canh chia sẻ: "Ca mổ diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù phần phía trước tay bị dập một chút nhưng khâu đặt lại xương rất thuận lợi". Tay của nam diễn viên sẽ có thể hoạt động lại bình thường sau 6 tháng tới.