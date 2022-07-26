Tỉnh lại sau vụ tai nạn, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa nhớ được sự việc xảy ra

Sao quốc tế 26/07/2022 09:40

Lâm Chí Dĩnh hiện tỉnh táo, ý thức rõ ràng và có thể trò chuyện. Đồng thời, anh sẽ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật liên quan trong thời gian tới.

Vào ngày 25/7, ETtoday đưa tin, phía gia đình Lâm Chí Dĩnh thông báo tình trạng của nam diễn viên sau 3 ngày nhập viện vì tai nạn giao thông. Theo đó, quản lý và người thân, sức khỏe Lâm Chí Dĩnh cải thiện đáng kể, đang dần ổn định. Nam diễn viên tỉnh táo, ý thức rõ ràng và có thể trò chuyện. Đồng thời, anh sẽ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật liên quan trong thời gian tới.

Về cáo buộc tiêu cực trong vụ tai nạn, quản lý Lâm Chí Dĩnh cho biết tình trạng thể chất của Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa đảm bảo để tiếp nhận thẩm vấn từ cơ quan chức năng. Gia đình cũng muốn anh nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trước khi hỏi về sự cố giao thông.

"Chị dâu đã cố hỏi anh về vụ tai nạn, nhưng anh ấy tỏ ra mơ hồ. Do đó, Nhược Nghi dừng lại. Chúng tôi không muốn anh ấy gắng sức suy nghĩ hay hồi tưởng vụ việc trong lúc này. Sức khỏe của anh ấy quan trọng hơn cả", Lâm Chí Hâm chia sẻ.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa nhớ được sự việc xảy ra - Ảnh 1

Vì vậy, em trai Lâm Chí Dĩnh hy vọng công chúng không suy diễn, đưa ra các phán xét sai lệch về vụ việc trước khi có kết luận từ cảnh sát điều tra.

Bên cạnh đó, theo Trần Kiến Tông, Giám đốc bệnh viện Trường Canh - nơi Lâm Chí Dĩnh đang điều trị - ngôi sao Thiên long bát bộ sẽ mất khoảng 1-2 năm để phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục lại diện mạo.

Lâm Chí Dĩnh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ nghệ in 3D trong y học. Kỹ thuật cho phép mô phỏng chính xác gương mặt nam diễn viên, và chỉ giải phẫu một lần duy nhất.

Phần khung xương mới thế chỗ bị vỡ được tạo ra nhờ lớp bột titanium (titan) gắn kết với nhau nhờ tia laser. Sau đó, phần mặt titanium được ghép nối với nửa xương mặt còn lại của Lâm Chí Dĩnh và được phủ một lớp khoáng để xương có thể phát triển.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa nhớ được sự việc xảy ra - Ảnh 2

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan nổi tiếng nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Sợi dây chuyền định mệnh, Tuyệt đại song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức 1 (F1) chuyên nghiệp.

Nam diễn viên và con trai Jenson bị tai nạn giao thông ngày 22/7, tại Đào Viên (Đài Loan). Nam diễn viên được chẩn đoán bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não. Con trai anh bị thương nhẹ.

Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt

Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt

Mới đây, bác sĩ thẩm mỹ tại bệnh viện Trường Canh cho biết Lâm Chí Dĩnh có thể mất một đến hai năm để lấy lại ngoại hình sau tai nạn giao thông.

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