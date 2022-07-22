Ngày 22/7, ETtoday đưa tin Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn giao thông ở Đào Viên, Đài Loan.

Vào ngày 22/7, trang ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn giao thông ở Đào Viên, Đài Loan. Trả lời phỏng vấn truyền thông, người thân xác nhận tin tức nam diễn viên gặp nạn. Đồng thời, đại diện quản lý cho biếtnam diễn viên hiện đang điều trị ở bệnh viện Trường Canh, thành phố Lâm Khẩu. Sau vụ tai nạn xảy ra sáng nay, Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương mặt, xương bả vai, còn bị chấn thương sọ não nhẹ và phải đợi đến khi tình trạng ổn định hơn để tiến hành phẫu thuật.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sina Bên cạnh đó, phía bệnh viện cho biết khoảng chiều tối nay người nhà và người quản lý của Lâm Chí dĩnh sẽ tổ chức một buổi họp báo cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ và con trai ngay tại bệnh viện Lâm Khẩu Trường Canh. Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh đã rất tỉnh táo, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Qua thống kê sơ bộ thiệt hại, chiếc Tesla của Lâm Chí Dĩnh bị nát đầu. Người quản lý phủ nhận nam diễn viên say rượu lái xe.

Hình ảnh chụp vết thương của Lâm Chí Dĩnh tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sina Con trai của nam diễn viên bình an sau vụ tai nạn - Ảnh: Appledaily Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Nam nghệ sĩ hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ kinh doanh. Gia đình Lâm Chí Dĩnh hiện sống tại căn penthouse trị giá 160 triệu TWD (53,7 triệu USD) ở Đài Bắc, Đài Loan. Ngôi nhà xa hoa hơn khách sạn 6 sao. Thời gian qua, nam diễn viên ít hoạt động nghệ thuật vì bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Bà xã người mẫu của Lâm Chí Dĩnh tự tin khoe vóc dáng hoàn mỹ ở tuổi 39 dù đã ở độ tuổi 39 và là mẹ của 3 em bé nhưng Trần Nhược Nghi - bà xã của Lâm Chí Dĩnh vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, nuột nà.

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