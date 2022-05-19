“Đoàn Dự” Lâm Chí Dĩnh sở hữu gia tài kếch xù, ngoại hình như 'trai mới lớn' ở tuổi 47

Lâm Chí Dĩnh ở tuổi 47 không còn là một tên tuổi được săn đón trong ngành giải trí nữa, thậm chí còn bị nhiều người chê là "hết thời". nhưng anh vẫn có một cuộc sống được nhiều ngưỡng mộ cùng với khối tài sản khổng lồ, vợ đẹp và 3 cậu con trai đáng yêu. Bên cạnh đó, vẻ ngoài không tuổi của nam tài tử cũng là điều đặc biệt gây chú ý.

Lâm Chí Dĩnh sống cuộc đời giàu sang dù bị chê 'hết thời' - Ảnh: Internet

Ở thời son trẻ, Lâm Chí Dĩnh từng là "nam thần" của nhiều thiếu nữ trên toàn châu Á nhờ dung mạo khôi ngô và nụ cười "mê hoặc". Thậm chí, vì độ nổi tiếng của mình, nam diễn viên còn được xếp vào "Tứ tiểu thiên vương" một thời của làng giải trí Hoa ngữ.