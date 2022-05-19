“Đoàn Dự” Lâm Chí Dĩnh sở hữu gia tài kếch xù, ngoại hình như 'trai mới lớn' ở tuổi 47

Sao quốc tế 19/05/2022 17:04

Tuy không còn hoạt động nhiều trong ngành giải trí, Lâm Chí Dĩnh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác thật và gia sản triệu đô của mình.

Lâm Chí Dĩnh ở tuổi 47 không còn là một tên tuổi được săn đón trong ngành giải trí nữa, thậm chí còn bị nhiều người chê là "hết thời". nhưng anh vẫn có một cuộc sống được nhiều ngưỡng mộ cùng với khối tài sản khổng lồ, vợ đẹp và 3 cậu con trai đáng yêu. Bên cạnh đó, vẻ ngoài không tuổi của nam tài tử cũng là điều đặc biệt gây chú ý.

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Lâm Chí Dĩnh sống cuộc đời giàu sang dù bị chê 'hết thời' - Ảnh: Internet

Ở thời son trẻ, Lâm Chí Dĩnh từng là "nam thần" của nhiều thiếu nữ trên toàn châu Á nhờ dung mạo khôi ngô và nụ cười "mê hoặc". Thậm chí, vì độ nổi tiếng của mình, nam diễn viên còn được xếp vào "Tứ tiểu thiên vương" một thời của làng giải trí Hoa ngữ.

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Nhan sắc thời trẻ của Lâm Chí Dĩnh khiến bao cô gái say đắm - Ảnh: Internet

Ở tuổi 47 nhưng lại trẻ trung đến "lạ lùng", Lâm Chí Dĩnh được netizen trêu đùa rằng anh đã "ăn thịt đường tăng" để có được vẻ ngoài như thể bị thời gian lãng quên. Chia sẻ về cách "hack tuổi" của mình, nam tài tử họ Lâm cho hay anh chú trọng vào khâu chăm sóc da mặt, ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất đều đặn 2 tiếng mỗi ngày và đặc biệt là giữ tinh thần luôn tươi vui, thoải mái.

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Ngoài kinh doanh, Lam Chí Dĩnh còn có niềm đam mê đặc biệt với đường đua - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc có nhan sắc "mãi mãi tuổi 20", Lâm Chí Dĩnh còn khiến nhiều người "đỏ mắt ghen tị" bởi khối tài sản khổng lồ mà anh đang đứng tên. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, nam tài tử sở hữu gia tài trị giá đến 160 triệu USD (khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng).

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Hình ảnh 3 cậu con trai được Lâm Chí Dĩnh đăng tải lên trang cá nhân của mình - Ảnh: Internet
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Cả Lâm Chí Dĩnh và vợ đều sở hữu vẻ ngoài bất chấp thời gian - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Lâm Chí Dĩnh thường đăng tải những hình ảnh đời thường của mình và gia đình nhỏ. Trong đó, vợ của nam tài tử - Trần Nhược Nghi cũng được khen là có nhan sắc trẻ hơn nhiều so với tuổi thật vì đã ngoài 40 và có 3 con nhưng cô vẫn xuất hiện với diện mạo trẻ đến "thách thức thời gian".

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