Lâm Chí Dĩnh hứng ‘gạch đá’ vì phát ngôn để một cái xẻng vàng dưới gầm giường sẽ giúp sinh con theo ý muốn

Mới đây nam tài tử nổi tiếng Đài Loan Lâm Chí Dĩnh lại trở thành mục tiêu công kích của dư luận khi ‘chia sẻ’ bí quyết sinh con theo ý muốn.

Sáng 18/4, nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh cập nhật trên trang cá nhân của mình một vài tấm hình động thổ công ty cùng dòng trạng thái gây tranh cãi. Theo đó, nam tài tử nổi tiếng hỏi cộng đồng mạng: “Ai muốn lấy chiếc xẻng vàng động thổ khai trương công ty của tôi?”. Lâm Chí Dĩnh cập nhật trang cá nhân với phát ngôn gây sốc Tiếp đó, Lâm Chí Dĩnh “chia sẻ” kinh nghiệm, đặt xẻng vàng này dưới gầm giường sẽ giúp cho việc sinh con theo ý muốn. Nếu đặt ngửa cải xẻng lên sẽ giúp sinh con trai, còn nếu đặt úp xẻng xuống sẽ sinh con gái. Lâm Chí Dĩnh khẳng định có ba cái xẻng nên anh có 3 con trai, anh cũng đã từng tặng cho hai người bạn và cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Bài viết này của Lâm Chí Dĩnh ngay lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Nam tài tử họ Lâm cho biết, đặt xẻng vàng dưới gầm giường sẽ giúp sinh con theo ý muốn Bản thân Lâm Chí Dĩnh cũng có 3 cậu con trai nhờ cách này, 2 người bạn của anh cũng áp dụng và cũng có hiệu quả Không thể ngờ rằng bài đăng của Lâm Chí Dĩnh lại lọt hot search Weibo và nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, Lâm Chí Dĩnh là người của công chúng, đăng tải những nội dung mê tín về chuyện sinh con như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nam diễn viên. Nhiều netizen bình luật rất gay gắt về bài đăng của Lâm Chí Dĩnh. Sau đó, Lâm Chí Dĩnh cho biết phương pháp này là tập tục vùng miền, sinh con trai hay con gái đều giống nhau Trước sức ép dư luận, Lâm Chí Dĩnh đã đăng bài viết mới và nói rằng đây chỉ là tập tục vùng miền, sinh con trai hay con gái đều như nhau. Nam tài tử không thể ngờ rằng mình lại được lên hot search và mong mọi người không nên suy diễn quá nhiều.

Lâm Chí Dĩnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mẫu Trần Nhược Nghi Trần Nhược Nghi đã sinh cho Lâm Chí Dĩnh 3 cậu con trai Lâm Chí Dĩnh từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan và trở thành thần tượng của rất nhiều người. Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như từng hẹn hò nhưng không đến được với nhau. Hiện nay, Lâm Chí Dĩnh đã kết hôn và có 3 con trai, anh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai Nữ diễn viên Lâm Tâm Như chỉ biết cười ra nước mắt khi bạn bè và con gái Cá Heo Nhỏ liên tục hối thúc sinh con thứ hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-chi-dinh-hung-gach-da-vi-phat-ngon-de-mot-cai-xeng-vang-duoi-gam-giuong-se-giup-sinh-con-theo-y-muon-402466.html