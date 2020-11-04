Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức làm hòa sau 2 tuần sóng gió

Sao quốc tế 04/11/2020 15:13

Suốt 2 tuần đối mặt với các tin đồn hôn nhân tan vỡ, mới đây vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã xuất hiện cùng nhau.

Cách đây không lâu, hình ảnh nữ diễn viên Lâm Tâm Như khóc thút thít giữa trời mưa trong khi Hoắc Kiến Hoa bỏ về một mình được đăng tải đã khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề. Thời gian gần đây cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với tin đồn rạn nứt. Mặc dù không ít lần Lâm Tâm Như khéo léo phủ nhận nhưng dường như chẳng thể khiến dư luận yên lòng.

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Hai tuần qua hôn nhân của cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa gặp nhiều sóng gió
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Vậy nhưng những hình ảnh mới nhất của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã khiến người hâm mộ phần nào yên lòng

Giữa tâm bão, mới đây một vài hình ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng xuất hiện trên đường được truyền thông chụp được. Không giống lần trước, lần này vợ chồng Lâm Tâm Như có vẻ khá thân thiết. Có thông tin cho rằng sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc ra về Hoắc Kiến Hoa say khướt, Lâm Tâm Như luôn bên cạnh chăm sóc và khoác tay đưa ông xã về nhà.

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Diễn viên Lâm Tâm Như và chồng lần đầu xuất hiện cùng nhau sau bất hòa
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Lâm Tâm Như ân cần chăm sóc Hoắc Kiến Hoa, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Động thái của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa đã phần nào giúp xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ suốt thời gian qua. Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối diện với nhiều sóng gió. Đặc biệt sau khi kết hôn, những tin đồn hôn nhân trục trặc liên tiếp bủa vây cặp đôi nổi tiếng. Dù vậy vợ chồng Lâm Tâm Như vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mặc dù không xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa nhưng động thái mới nhất của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa vợ chồng Lâm Tâm Như

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