9 năm không hợp tác, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tham gia dự án phim mới của Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 25/09/2020 14:47

Sau bom tấn cổ trang “Khuynh Thế Hoàng Phi”, 9 năm trôi qua nữ diễn viên Lâm Tâm Như và chồng chưa có cơ hội hợp tác trên phim trường.

Mới đây truyền thông Đài Loan đồng loạt đăng tải thông tin nam tài tử Hoắc Kiến Hoa sẽ tham gia dự án phim mới do nữ diễn viên Lâm Tâm Như đầu tư có tên “Hoa Đăng Sơ Thượng”. Nam nữ diễn viên chính trong bộ phim này của Lâm Tâm Như là Dương Hữu Ninh cùng Phượng Tiểu Nhạc. Hoắc Kiến Hoa và Trịnh Nguyên Sướng được cho là sẽ tham gia với vai trò khách mời.

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Hoắc Kiến Hoa sẽ tham gia bộ phim mới do Lâm Tâm Như đầu tư

Bà xã Hoắc Kiến Hoa chia sẻ rằng để chuẩn bị cho bộ phim này cô đã dành thời gian 4 năm để chuẩn bị. Trong lễ khai máy mới đây, khi được hỏi Hoắc Kiến Hoa có tham gia bộ phim này không thì Lâm Tâm Như trả lời không chắc chắn. Thế nhưng cuối cùng nam tài tử họ Hoắc cũng quyết định hỗ trợ dự án mới của vợ. Sau thành công của “Khuynh Thế Hoàng Phi”, 9 năm sau cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa lại có cơ hội hợp tác trên phim trường.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng úp mở chuyện ông xã sẽ tham gia bộ phim của mình

Sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa dường như gặp khó khăn sau khi tham gia “Hậu Cung Như Ý Truyện”. Trong khi đó Lâm Tâm Như vẫn tham gia khá nhiều dự án phim. Nhiều người cho rằng thời gian vừa qua sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa có phần chững lại là vì Lâm Tâm Như.

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Sau 9 năm hợp tác trong 'Khuynh Thế Hoàng Phi', vợ chồng Lâm Tâm Như lại có cơ hội làm việc chung

Sau khi công khai bên nhau, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như nhiều lần vướng tin đồn chia tay nhưng vượt qua mọi khó khăn, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc bên nhau.

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Lâm Tâm Như sẵn sàng ‘nhường’ nhà để giúp Thư Kỳ mang thai

Truyền thông Đài Loan cho biết nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã nhượng lại căn nhà may mắn của mình cho Thư Kỳ với mong muốn bạn thân sớm mang thai.

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