Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết?

Ngoài Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn có một cô con gái 15 tuổi mà ít người biết đến.

Sự nghiệp và đời tư cá nhân của nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn luôn được nhiều người đặc biệt quan tâm. Nhất là sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Đài luôn là chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Cuộc sống của vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cuộc sống viên mãn của Lâm Tâm Như khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mới đây công đồng mạng phát hiện rằng ngoài bé Cá Heo Nhỏ, bà xã Hoắc Kiến Hoa còn có một cô con gái nuôi 15 tuổi ở Châu Phi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Hoắc Kiến Hoa có biết đến đứa con này của Lâm Tâm Như hay không?

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lâm Tâm Như còn vô cùng nhân hậu

Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như từng hé lộ về cô con gái nuôi của mình. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ngoài việc học ở trường cô bé còn đảm đương việc nhà đồng thời chăm sóc chu đáo cho các em. Có duyên với nhau nên nữ diễn viên nổi tiếng đã nhận nuôi cô bé người Châu Phi này. Hàng tháng Lâm Tâm Như đều gửi sinh hoạt phí cho con nuôi. Tấm lòng của nữ diễn viên họ Lâm nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Hình ảnh con gái nuôi 15 tuổi của Lâm Tâm Như

Bà xã Hoắc Kiến Hoa thường có những hoạt động thiện nguyện

Hàng tháng Lâm Tâm Như đều gửi tiền sinh hoạt phí cho cô con nuôi ở Châu Phi

Những bí mật ít biết về cặp vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Lâm Tâm Như đã trở thành hình mẫu điển hình trong giới giải trí Hoa ngữ.

Chỉ bằng hành động nhỏ, Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn mang thai lần 2 Ngay sau khi vướng tin đồn mang thai lần hai, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái mới khéo léo phủ nhận thông tin này.

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