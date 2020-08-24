Ba lý do khiến ‘Lấy danh nghĩa người nhà’ ngày càng tuột dốc

Từng là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được đánh giá rất cao nhưng giờ đây ‘Lấy danh nghĩa người nhà’ lại đang bị hụt hơi.

Thời gian qua bộ phim truyền hình “Lấy danh nghĩa người nhà” do Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành đóng chính trở thành bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Mặc dù là chủ đề gia đình nhưng đan xen rất nhiều tình tiết xúc động đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và làm nên thành công của bộ phim này. 'Lấy danh nghĩa người nhà' là bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng thời gian qua Sau thành công của những tập đầu tiên, “Lấy danh nghĩa người nhà” dần dần bị hụt hơi bởi nhiều tình tiết rườm rà gây phản cảm cho người xem. Netizen xứ Trung đã tổng hợp ba lý do khiến bộ phim rất hot lại dần dần hạ nhiệt.

Tình cảm anh em thay đổi đột ngột khiến người xem phản cảm Sau khi về nước, cả Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đều muốn làm bạn trai của Lý Tiêm Tiêm Trong phim, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm là ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng vì hoàn cảnh đã lớn lên cùng nhau và thân thiết như anh em ruột. Chính cốt chuyện này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Vậy nhưng sau khi trưởng thành cả Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đều nảy sinh tình cảm và tỏ tình với Lý Tiêm Tiêm. Sự thay đổi đột ngột này khiến bộ phim vấp phải những làn sóng trái chiều từ người xem.

Thêm đất diễn quá nhiều cho nữ phụ Tề Minh Nguyệt tỏ tình với Lăng Tiêu khiến tình tiết phim ngày một phức tạp Không chỉ vậy, đạo diễn còn dành rất nhiều đất diễn cho nữ phụ Tề Minh Nguyệt Những tập phim gần đây nữ phụ Tề Minh Nguyệt bất ngờ được tăng đất diễn khá nhiều gây không ít tranh cãi. Vốn dĩ Tề Minh Nguyệt là một nhân vật được khán giả yêu mến vậy nhưng biên kịch lại cố tình xây dựng những tuyến tình cảm phức tạp giữa các nhân vật khiến người xem phản cảm. Tình yêu nam nữ trong vỏ bọc phim gia đình Chủ đề gia đình chỉ là vỏ bọc cho những câu chuyện tình yêu nam nữ được biên kịch xây dựng khiến người xem thất vọng Khi mới xem phim, rất nhiều khán giả cho rằng “Lấy danh nghĩa người nhà” là bộ phim mang chủ đề gia đình có giá trị giáo dục sâu sắc. Vậy nhưng chuyện tình yêu nam nữ xuất hiện quá nhiều và diễn biến tâm trạng của các nhân vật khiến khán giả cảm giác như đang bị lừa khi phải xem một bộ phim ngôn tình dưới vỏ bọc phim gia đình. Chuyện tình cảm phức tạp giữa các tuyến nhân vật đã khiến điểm đánh giá bộ phim trên Douban liên tục tuột dốc trong những ngày qua.

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm? Theo netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không phải là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim ‘Lấy danh nghĩa người nhà’.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-ly-do-khien-lay-danh-nghia-nguoi-nha-ngay-cang-tuot-doc-377340.html