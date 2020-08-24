Ba lý do khiến ‘Lấy danh nghĩa người nhà’ ngày càng tuột dốc

Sao quốc tế 24/08/2020 16:02

Từng là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được đánh giá rất cao nhưng giờ đây ‘Lấy danh nghĩa người nhà’ lại đang bị hụt hơi.

Thời gian qua bộ phim truyền hình “Lấy danh nghĩa người nhà” do Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành đóng chính trở thành bộ phim gây chú ý nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Mặc dù là chủ đề gia đình nhưng đan xen rất nhiều tình tiết xúc động đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và làm nên thành công của bộ phim này.

lay danh nghia nguoi nha 1
'Lấy danh nghĩa người nhà' là bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng thời gian qua

Sau thành công của những tập đầu tiên, “Lấy danh nghĩa người nhà” dần dần bị hụt hơi bởi nhiều tình tiết rườm rà gây phản cảm cho người xem. Netizen xứ Trung đã tổng hợp ba lý do khiến bộ phim rất hot lại dần dần hạ nhiệt.

Tình cảm anh em thay đổi đột ngột khiến người xem phản cảm

lay danh nghia nguoi nha 2
Sau khi về nước, cả Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đều muốn làm bạn trai của Lý Tiêm Tiêm

Trong phim, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm là ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng vì hoàn cảnh đã lớn lên cùng nhau và thân thiết như anh em ruột. Chính cốt chuyện này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Vậy nhưng sau khi trưởng thành cả Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đều nảy sinh tình cảm và tỏ tình với Lý Tiêm Tiêm. Sự thay đổi đột ngột này khiến bộ phim vấp phải những làn sóng trái chiều từ người xem.

Thêm đất diễn quá nhiều cho nữ phụ

lay danh nghia nguoi nha 3
Tề Minh Nguyệt tỏ tình với Lăng Tiêu khiến tình tiết phim ngày một phức tạp
lay danh nghia nguoi nha 4
Không chỉ vậy, đạo diễn còn dành rất nhiều đất diễn cho nữ phụ Tề Minh Nguyệt

Những tập phim gần đây nữ phụ Tề Minh Nguyệt bất ngờ được tăng đất diễn khá nhiều gây không ít tranh cãi. Vốn dĩ Tề Minh Nguyệt là một nhân vật được khán giả yêu mến vậy nhưng biên kịch lại cố tình xây dựng những tuyến tình cảm phức tạp giữa các nhân vật khiến người xem phản cảm.

Tình yêu nam nữ trong vỏ bọc phim gia đình

lay danh nghia nguoi nha 5
Chủ đề gia đình chỉ là vỏ bọc cho những câu chuyện tình yêu nam nữ được biên kịch xây dựng khiến người xem thất vọng

Khi mới xem phim, rất nhiều khán giả cho rằng “Lấy danh nghĩa người nhà” là bộ phim mang chủ đề gia đình có giá trị giáo dục sâu sắc. Vậy nhưng chuyện tình yêu nam nữ xuất hiện quá nhiều và diễn biến tâm trạng của các nhân vật khiến khán giả cảm giác như đang bị lừa khi phải xem một bộ phim ngôn tình dưới vỏ bọc phim gia đình. Chuyện tình cảm phức tạp giữa các tuyến nhân vật đã khiến điểm đánh giá bộ phim trên Douban liên tục tuột dốc trong những ngày qua.

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Theo netizen xứ Trung, Đàm Tùng Vận không phải là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm trong bộ phim ‘Lấy danh nghĩa người nhà’.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Tân Thành Tống Uy Long Đàm Tùng Vận

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Đàm Tùng Vận không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Lý Tiêm Tiêm?

Thành công là vậy nhưng 'anh cả' Tống Uy Long từng không muốn nhận vai Lăng Tiêu

Thành công là vậy nhưng 'anh cả' Tống Uy Long từng không muốn nhận vai Lăng Tiêu

Fan hâm mộ Tiêu Chiến lại rủ nhau tẩy chay bộ phim Hoa ngữ hot nhất hiện nay

Fan hâm mộ Tiêu Chiến lại rủ nhau tẩy chay bộ phim Hoa ngữ hot nhất hiện nay

Bốn bộ phim truyền hình Hoa ngữ chưa phát sóng đã hot rần rần

Bốn bộ phim truyền hình Hoa ngữ chưa phát sóng đã hot rần rần

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

5 bộ phim có nhiều cảnh ngọt ngào nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 24 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 59 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 12 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục