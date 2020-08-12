Bốn bộ phim truyền hình Hoa ngữ chưa phát sóng đã hot rần rần

Mặc dù chưa phát sóng nhưng ‘Hữu Phỉ’ vẫn là một trong bốn bộ phim truyền hình được khán giả chờ đợi nhất.

Mỗi năm làng giải trí Hoa ngữ ra mắt nhiều bộ phim truyền hình và đây cũng chính là cơ hội để fan hâm mộ được gặp gỡ thần tượng của mình qua màn ảnh nhỏ. Nhiều bộ phim truyền hình mặc dù chưa được phát sóng nhưng đã vô cùng nổi tiếng vì sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám. Hữu Phỉ

'Hữu Phỉ' là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ sinh con Vương Nhất Bác hiện là một trong những nam thần được săn đón nhất Cbiz “Hữu Phỉ” đang là một trong bốn bộ phim truyền hình được các mọt phim Hoa ngữ mong đợi nhất. Mặc dù đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa biết khi nào phim được phát sóng. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, bộ phim cổ trang này còn đặc biệt nổi tiếng vì có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ sinh con. Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác cũng đang là một trong những nam thần được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Tiêu Chiến hợp tác với Dương Tử trong 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' Đây cũng là một trong những bộ phim được khán giả chờ đợi nhất Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Trong khi Vương Nhất Bác được hợp tác cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong “Hữu Phỉ” thì Tiêu Chiến tham gia dự án “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” cùng Dương Tử. Hiện nay, khán giả yêu mến Tiêu Chiến mong mỏi từng ngày bộ phim này được phát sóng. Lang Điện Hạ Tiêu Chiến cũng tham gia bộ phim 'Lang Điện Hạ'... ... người hâm mộ luôn mong đợi sự quay trở lại của mỹ nam Tiêu Chiến “Lang Điện Hạ” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự góp mặt của Vương Đại Lục, Lý Thấm, Tiêu Chiến. Dù phim đã đóng máy từ khá lâu nhưng đến giờ vẫn chưa được lên sóng. Thời gian gần đây, liên tục có tin đồn cho rằng bộ phim này chuẩn bị được phát sóng. Sau lùm xùm ngày 27/2, fan hâm mộ đặc biệt mong đợi một trong những tác phẩm của Tiêu Chiến sẽ được công chiếu để anh có thể nhanh chóng quay trở lại. Thanh Trâm Hành Mặc dù luôn vướng phải ồn ào phiên vị nhưng 'Thanh Trâm Hành' vẫn là một trong những bộ phim được mong đợi nhất “Thanh Trâm Hành” là bộ phim truyền hình cổ trang có sự tham gia của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Ngay khi còn trên kịch bản, bộ phim này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Hiện nay bộ phim đã đóng máy. Những hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất đăng tải càng khiến fan hâm mộ mong đợi ngày phim được phát sóng.

Cùng là gái một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thắng thế trước Dương Mịch Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có sự chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp thì Dương Mịch lại không được đánh giá cao.

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