Hành động cực gắt của Dương Tử khi bị chê bai về nhan sắc

Bất mãn khi nhan sắc bị đem ra soi mói, nữ diễn viên Dương Tử đã có hành động dứt khoát khiến cộng đồng mạng chú ý.
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Mới đây, trailer bộ phim “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chính thức được công bố và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen xứ Trung. Không chỉ vậy, để quảng bá cho bộ phim này, cả nữ diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đều xuất hiện trong một sự kiện của Tencent mấy ngày gần đây. Vậy nhưng điều đáng chú ý là dù cùng xuất hiện trong sự kiện này nhưng Ngô Diệc Phàm đi thảm đỏ còn Dương Tử lại không.
Chính điều này lại khiến cộng đồng mạng đồn thổi rằng do Dương Tử không tự tin với nhan sắc của mình nên đã cố ý lựa chọn không đi thảm đỏ. Cũng có người cho rằng Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bất hòa nên không muốn đi thảm đỏ cùng nhau. Đáp lại những lời đồn này, fan của Dương Tử cho biết thần tượng của họ kẹt một sự kiện khác nên không thể tới sớm để đi thảm đỏ.
Cũng chính vì sự việc này, fan của Dương Tử và antifan lại có một cuộc khẩu chiến kịch liệt trên mạng. Ngày 4/8, Dương Tử cũng trở thành tâm điểm của truyền thông khi có thông tin cho rằng người đẹp họ Dương đích thân report một tài khoản đăng video phân tích khá sâu sắc về nhan sắc của cô. Hiện nay bài đăng này đã bị gỡ vì vi phạm.
Theo đánh giá khách quan của các fan trung lập, video bị gỡ không có gì quá đáng nhưng chính hành động cực gắt của Dương Tử lại khiến nhiều người tin rằng cô đang tự ti với nhan sắc của mình. Cách đây ít ngày, nhan sắc của nữ diễn viên họ Dương bỗng dưng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội vì bộ đầm cô mặc khá nhàu nhĩ cùng với sự tăng cân nhanh chóng của người đẹp họ Dương. Nhiều fan của Dương Tử đã kêu gọi cô sa thải stylist vì để thần tượng xuất hiện với hình tượng này trước công chúng.