Hành động cực gắt của Dương Tử khi bị chê bai về nhan sắc

Mới đây, trailer bộ phim “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chính thức được công bố và ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen xứ Trung. Không chỉ vậy, để quảng bá cho bộ phim này, cả nữ diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đều xuất hiện trong một sự kiện của Tencent mấy ngày gần đây. Vậy nhưng điều đáng chú ý là dù cùng xuất hiện trong sự kiện này nhưng Ngô Diệc Phàm đi thảm đỏ còn Dương Tử lại không.

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử từ trước đến nay vẫn thường gây tranh cãi

Chính điều này lại khiến cộng đồng mạng đồn thổi rằng do Dương Tử không tự tin với nhan sắc của mình nên đã cố ý lựa chọn không đi thảm đỏ. Cũng có người cho rằng Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bất hòa nên không muốn đi thảm đỏ cùng nhau. Đáp lại những lời đồn này, fan của Dương Tử cho biết thần tượng của họ kẹt một sự kiện khác nên không thể tới sớm để đi thảm đỏ.