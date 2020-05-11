Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 11/05/2020 10:38

Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

Top 1 tìm kiếm trên Weibo hiện nay chính là sự kiện Dương Tử like Weibo của Tiêu Chiến. Hai diễn viên chính của “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” trở thành nhân vật được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

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Dương Tử lại tiếp tục gây tranh cãi khi like rồi bỏ like bài viết của Tiêu Chiến

Mới đây, sự việc một giáo viên tiểu học là fan của Tiêu Chiến yêu cầu học sinh của mình đứng dậy hô khẩu hiệu tiếp ứng Tiêu Chiến rồi quay video và đăng lên mạng xã hội đã nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tối muộn 10/5, Tiêu Chiến đã đăng bài trên Weibo nhắc nhở fan hãy đặt việc học tập, công việc và cuộc sống của mình lên trước việc theo đuổi thần tượng. Qua bài viết này Tiêu Chiến cũng khẳng định “Tôi không cần tiếp ứng”. Hành động này của mỹ nam Tiêu Chiến tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau hàng loạt lùm xùm có liên quan đến anh trước đó.

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Sau nhiều tai tiếng đến từ fan hâm mộ, Tiêu Chiến khẳng định 'tôi không cần tiếp ứng'

Điều bất ngờ, cộng đồng mạng phát hiện rằng Dương Tử đã like bài viết này của Tiêu Chiến nhưng sau đó vội vàng bỏ like. Động thái này của cô khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Hiện tại chủ đề “Dương Tử like Weibo của Tiêu Chiến” đã lên top 1 tìm kiếm trên Weibo. Nhiều người mỉa mai rằng có lẽ đây lại là một lần “trượt tay” nữa của Dương Tử vì trong quá khứ nữ diễn viên họ Dương cũng đã nhiều lần “trượt tay” như vậy.

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Bằng chứng cho thấy Dương Tử đã like bài đăng này của Tiêu Chiến
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Trong quá khứ Dương Tử cũng đã nhiều lần 'trượt tay' gây tranh cãi trong cộng đồng mạng

Dương Tử và Tiêu Chiến cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Theo nhiều nguồn tin, trong thời gian tới bộ phim này sẽ được phát sóng. Fan hâm mộ Tiêu Chiến hy vọng bộ phim sẽ giúp thần tượng của mình lấy lại được phần nào danh tiếng.

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