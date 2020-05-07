Vừa đăng đàn xin lỗi, Tiêu Chiến lại xuất hiện tiều tụy khiến fan xót xa

Sao quốc tế 07/05/2020 11:05

Tiêu Chiến bị cánh phóng viên phát hiện khi đi ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc. Trông anh tiều tụy hơn trước đây rất nhiều.

Hơn 2 tháng sau sự kiện ngày 27/2, tối 6/5 Tiêu Chiến chính thức xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn. Tại đây, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” thành khẩn gửi lời xin lỗi đến những người dùng mạng xã hội vì những tranh luận liên quan đến mình đã gây ảnh hưởng và phiền toái cho họ trong suốt thời gian qua. Trên trang cá nhân, Tiêu Chiến cũng chia sẻ lại đoạn phỏng vấn này và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung.

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Tiêu Chiến nói lời xin lỗi trong cuộc phỏng vấn

Ngay sau đó, trang Sohu đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiếu khiến không ít fan hâm mộ xót xa. Theo đó, Tiêu Chiến bị phát hiện đi ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc. Những hình ảnh mà phóng viên chụp được cho thấy mỹ nam Tiêu Chiến tiều tụy khá nhiều so với trước đây. Trong suốt thời gian đi ăn, Tiêu Chiến đều đội mũ che gần kín khuôn mặt. Sau khi trở thành mục tiêu tấn công của nhiều antifan, “chàng Ngụy Vô Tiện” trông khá mệt mỏi và xanh xao khiến những người yêu mến anh không khỏi xót xa.

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Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được đăng tải, trông anh có vẻ khá mệt mỏi và tiều tụy
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Tiêu Chiến bị phát hiện khi đi ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc 
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Nam diễn viên họ Tiêu bị ảnh hưởng rất nhiều sau sự việc ngày 27/2

Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến có sự bứt phá mạnh mẽ. Anh trở thành một trong những nam nghệ sĩ được ái mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng nổi tiếng thường đi cùng với thị phi, Tiêu Chiến cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều antifan.

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Mặc dù mới trình làng nhưng bài hát ‘Điểm Sáng’ của Tiêu Chiến đã mang đến cho anh những thành tích vô cùng đáng nể.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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