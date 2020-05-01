Đọ nhan sắc Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác: Ai đẹp trai hơn?

Sao quốc tế 01/05/2020 19:05

Đều là những cái tên hot nhất Cbiz hiện nay nhưng thật khó để so sánh nhan sắc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Sau khi hợp tác trong “Trần Tình Lệnh”, Tiêu ChiếnVương Nhất Bác đều nổi lên là những gương mặt được yêu mến nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cũng sau thành công này, cả hai nam nghệ sĩ đều nhận được nhiều lời mời hợp tác cùng những diễn viên có tiếng của Cbiz. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, fan hâm mộ đã lựa chọn một số tiêu chí để so sánh nhan sắc của mỹ nam Tiêu Chiến và đàn em Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, dường như cách này cũng không thể đánh giá chính xác nhan sắc của hai mỹ nam hàng đầu Cbiz hiện nay.

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Rất khó phân thắng bại khi cả hai chụp hình chính diện. Ở góc độ này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sở hữu nhan sắc cực phẩm

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       Ở những góc nghiêng cũng không thể xác định được ai đẹp trai hơn ai

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So sánh về chiều cao, Tiêu Chiến có lợi thế hơn khi sở hữu chiều cao 1m83 còn Vương Nhất Bác cao 1m79. Tuy nhiên, chiều cao này của Vương Nhất Bác cũng bỏ xa rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ khác

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Về cân nặng, Tiêu Chiến nặng 58 kg còn Vương Nhất Bác nặng 59 kg, không chênh lệch nhiều

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Trong tạo hình cổ trang, rất khó có thể khẳng định Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ai đẹp hơn ai

Mặc dù Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác có quan hệ khá tốt, cả hai còn có nhóm fan chung là “Bác Quân Nhất Tiêu” nhưng rất nhiều người vẫn thường đem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chẳng thể xác định được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ai đẹp trai hơn ai.

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