Dương Tử rời đoàn phim, ‘Thanh Trâm Hành’ thực hiện ‘hợp đồng âm dương’ với Ngô Diệc Phàm?

Sao quốc tế 06/06/2020 16:20

Fan Dương Tử hoài nghi đoàn phim ‘Thanh Trâm Hành’ và Ngô Diệc Phàm âm thầm thực hiện ‘hợp đồng âm dương’.

Thanh Trâm Hành” là bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được khán giả chờ đợi nhất trong thời gian tới. Tuy nhiên, bộ phim này vướng phải không ít thị phi. Ngay từ khi xác định nam nữ diễn viên chính, vấn đề phiên vị của “Thanh Trâm Hành” đã khiến fan của Dương TửNgô Diệc Phàm tranh cãi nảy lửa.

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Fan của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm liên tục tranh cãi kịch liệt về vấn đề phiên vị trong 'Thanh Trâm Hành'

Gần đây, những hình ảnh Dương Tử rời đoàn làm phim về Bắc Kinh vì lý do sức khỏe được đăng tải càng khiến mâu thuẫn giữa hai phía ngày một lớn. Fan của Dương Tử công khai bóc mẽ đoàn phim “Thanh Trâm Hành”. Theo đó, một số người nghi ngờ phía nhà sản xuất bộ phim này có thực hiện “hợp đồng âm dương” với Ngô Diệc Phàm.

Theo phỏng đoán của cộng đồng mạng, đoàn phim “Thanh Trâm Hành” tiến hành quay theo hai kịch bản. Một kịch bản tôn trọng nguyên tác đề cao vai trò của nữ chính còn một kịch bản dùng để nâng đỡ nam chính Ngô Diệc Phàm. Nguồn tin này cũng cho hay, hiện nay Dương Tử đã rời đoàn phim “Thanh Trâm Hành”, lý do được được đưa ra là vì nữ diễn viên họ Dương và đoàn phim phát sinh mâu thuẫn.

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Dương Tử trở về Bắc Kinh làm dấy lên nhiều đồn đoán
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Theo fan của Dương Tử, đoàn phim 'Thanh Trâm Hành' chuẩn bị hai kịch bản cho bộ phim này

Hiện tại netizen xứ Trung không biết lý do thực sự khiến Dương Tử rời khỏi đoàn phim là gì nhưng fan hâm mộ của người đẹp họ Dương cho biết, tưởng rằng Dương Tử chỉ quay “Thanh Trâm Hành” nhưng trên thực tế cô phải quay đến hai bộ phim. Một bộ phim vẫn giữ tên gọi là “Thanh Trâm Hành”, trong đó Dương Tử đóng vai trò quan trọng nhất còn một bộ là “Thiên Hà Hưng” do Ngô Diệc Phàm làm chủ.

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Trước những tin đồn này, fan của Dương Tử bức xúc thay cho thần tượng của mình

Hiện nay, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước những tin đồn lần này.

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Từ khóa:   diễn viên Dương Tử Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành

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