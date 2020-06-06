Dương Tử rời đoàn phim, ‘Thanh Trâm Hành’ thực hiện ‘hợp đồng âm dương’ với Ngô Diệc Phàm?

Fan Dương Tử hoài nghi đoàn phim ‘Thanh Trâm Hành’ và Ngô Diệc Phàm âm thầm thực hiện ‘hợp đồng âm dương’.
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“Thanh Trâm Hành” là bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được khán giả chờ đợi nhất trong thời gian tới. Tuy nhiên, bộ phim này vướng phải không ít thị phi. Ngay từ khi xác định nam nữ diễn viên chính, vấn đề phiên vị của “Thanh Trâm Hành” đã khiến fan của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm tranh cãi nảy lửa.
Gần đây, những hình ảnh Dương Tử rời đoàn làm phim về Bắc Kinh vì lý do sức khỏe được đăng tải càng khiến mâu thuẫn giữa hai phía ngày một lớn. Fan của Dương Tử công khai bóc mẽ đoàn phim “Thanh Trâm Hành”. Theo đó, một số người nghi ngờ phía nhà sản xuất bộ phim này có thực hiện “hợp đồng âm dương” với Ngô Diệc Phàm.
Theo phỏng đoán của cộng đồng mạng, đoàn phim “Thanh Trâm Hành” tiến hành quay theo hai kịch bản. Một kịch bản tôn trọng nguyên tác đề cao vai trò của nữ chính còn một kịch bản dùng để nâng đỡ nam chính Ngô Diệc Phàm. Nguồn tin này cũng cho hay, hiện nay Dương Tử đã rời đoàn phim “Thanh Trâm Hành”, lý do được được đưa ra là vì nữ diễn viên họ Dương và đoàn phim phát sinh mâu thuẫn.
Hiện tại netizen xứ Trung không biết lý do thực sự khiến Dương Tử rời khỏi đoàn phim là gì nhưng fan hâm mộ của người đẹp họ Dương cho biết, tưởng rằng Dương Tử chỉ quay “Thanh Trâm Hành” nhưng trên thực tế cô phải quay đến hai bộ phim. Một bộ phim vẫn giữ tên gọi là “Thanh Trâm Hành”, trong đó Dương Tử đóng vai trò quan trọng nhất còn một bộ là “Thiên Hà Hưng” do Ngô Diệc Phàm làm chủ.
Hiện nay, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước những tin đồn lần này.