Sau ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’, Trịnh Sảng – Dương Dương tiếp tục nên duyên trong ‘Hoa Thiên Cốt’?

Vài năm trước, Dương Dương và Trịnh Sảng từng gây tiếng vang lớn khi tham gia bộ phim truyền hình “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Hình tượng Tiêu Nại do Dương Dương hóa thân như bước ra từ trang sách, còn vẻ đẹp ngọt ngào của Trịnh Sảng rất phù hợp với vai Bối Vy Vy.

Trịnh Sảng và Dương Dương từng hợp tác thành công trong 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'

Sau khi bộ phim này phát sóng, Dương Dương và Trịnh Sảng có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Nhiều người hy vọng trong tương lai cặp đôi sẽ tiếp tục hợp tác. Gần đây có thông tin cho rằng Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ cùng tham gia dự án phim điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.