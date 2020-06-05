Sau ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’, Trịnh Sảng – Dương Dương tiếp tục nên duyên trong ‘Hoa Thiên Cốt’?

Sao quốc tế 05/06/2020 15:41

Gần đây có thông tin cho rằng Trịnh Sảng và Dương Dương sẽ tiếp tục hợp tác trong phiên bản điện ảnh của bộ phim ‘Hoa Thiên Cốt’.

Vài năm trước, Dương DươngTrịnh Sảng từng gây tiếng vang lớn khi tham gia bộ phim truyền hình “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Hình tượng Tiêu Nại do Dương Dương hóa thân như bước ra từ trang sách, còn vẻ đẹp ngọt ngào của Trịnh Sảng rất phù hợp với vai Bối Vy Vy.

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Trịnh Sảng và Dương Dương từng hợp tác thành công trong 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'

Sau khi bộ phim này phát sóng, Dương Dương và Trịnh Sảng có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Nhiều người hy vọng trong tương lai cặp đôi sẽ tiếp tục hợp tác. Gần đây có thông tin cho rằng  Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ cùng tham gia dự án phim điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

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Đại thần Tiêu Nại của Dương Dương như bước ra từ trang sách
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Trịnh Sảng vẫn luôn là diễn viên nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng

Bản truyền hình của bộ phim “Hoa Thiên Cốt” từng làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa. Một vài nguồn thạo tin cho hay, nhà sản xuất bản điện ảnh của bộ phim này rất muốn mời Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hoa Thiên Cốt nhưng phía nữ diễn viên họ Triệu khá bận rộn nên đã chuyển hướng sang Trịnh Sảng. Nếu như đây là sự thật thì fan hâm mộ của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” sẽ vô cùng hạnh phúc.

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Gần đây có thông tin Trịnh Sảng sẽ tham gia dự án phim điện ảnh 'Hoa Thiên Cốt'
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'Hoa Thiên Cốt' từng làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Tuy nhiên, ngay sau đó phía fan của Dương Dương đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Hiện phía nhà sản xuất chưa có bất kỳ động thái nào. Dù chưa công bố diễn viên chính thức nhưng những tin đồn như thế này đã khiến phiên bản điện ảnh của “Hoa Thiên Cốt” nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lệ Dĩnh Hoa Thiên Cốt

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