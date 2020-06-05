Sau ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’, Trịnh Sảng – Dương Dương tiếp tục nên duyên trong ‘Hoa Thiên Cốt’?

Gần đây có thông tin cho rằng Trịnh Sảng và Dương Dương sẽ tiếp tục hợp tác trong phiên bản điện ảnh của bộ phim ‘Hoa Thiên Cốt’.
- Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới
- Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch
Vài năm trước, Dương Dương và Trịnh Sảng từng gây tiếng vang lớn khi tham gia bộ phim truyền hình “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Hình tượng Tiêu Nại do Dương Dương hóa thân như bước ra từ trang sách, còn vẻ đẹp ngọt ngào của Trịnh Sảng rất phù hợp với vai Bối Vy Vy.
Sau khi bộ phim này phát sóng, Dương Dương và Trịnh Sảng có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Nhiều người hy vọng trong tương lai cặp đôi sẽ tiếp tục hợp tác. Gần đây có thông tin cho rằng Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ cùng tham gia dự án phim điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.
Bản truyền hình của bộ phim “Hoa Thiên Cốt” từng làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa. Một vài nguồn thạo tin cho hay, nhà sản xuất bản điện ảnh của bộ phim này rất muốn mời Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hoa Thiên Cốt nhưng phía nữ diễn viên họ Triệu khá bận rộn nên đã chuyển hướng sang Trịnh Sảng. Nếu như đây là sự thật thì fan hâm mộ của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” sẽ vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên, ngay sau đó phía fan của Dương Dương đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Hiện phía nhà sản xuất chưa có bất kỳ động thái nào. Dù chưa công bố diễn viên chính thức nhưng những tin đồn như thế này đã khiến phiên bản điện ảnh của “Hoa Thiên Cốt” nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.