Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Dù con trai đã hơn một tuổi nhưng hôn lễ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và chồng vẫn luôn bị trì hoãn khiến fan hâm mộ lo lắng.

Dù đã đăng ký kết hôn gần 2 năm và con trai cũng đã hơn một tuổi nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn còn nợ Triệu Lệ Dĩnh một đám cưới. Sự trì hoãn này của vợ chồng Phùng Thiệu Phong khiến fan hâm mộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thiệt thòi cho thần tượng của mình. Fan hâm mộ vẫn luôn chờ đợi một đám cưới hoành tráng của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Thời gian trước đây, có tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng rạn nứt. Thậm chí một vài tài khoản mạng xã hội còn đăng tải thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Triệu vẫn luôn đứng ra bảo vệ và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với chồng.

Mặc dù đã đăng ký kết hôn gần 2 năm nhưng đến nay cả hai vẫn chưa thống nhất tổ chức hôn lễ như thế nào Theo QQ, thời gian trước đây vì việc tổ chức hôn lễ nên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh liên tục bất hòa. Mỗi người đều có một ý tưởng riêng cho hôn lễ và đây cũng là nguyên nhân chính khiến cặp đôi bất hòa. Hiện đang là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ, vậy nên hôn lễ này với Triệu Lệ Dĩnh không đơn giản chỉ là một nghi thức mà còn là cơ hội để cô thể hiện mình với những người khác. Vì không thống nhất trong việc tổ chức đám cưới nên cặp đôi bất hòa Lưu Thi Thi, Angela Baby đều là những ngôi sao cùng thế hệ với Triệu Lệ Dĩnh, vậy nhưng hai người đẹp này đều có được một hôn lễ hoành tráng nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Chính vì vậy nữ diễn viên họ Triệu mong muốn hôn lễ của mình sẽ được tổ chức một cách đặc biệt. Cô và chồng đã đưa ra rất nhiều phương án nhưng vẫn chưa chọn được phương án tối ưu.

Mối quan hệ giữa hai người mới ấm trở lại khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đến Hạ Môn thăm chồng Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng có cách nghĩ riêng. Anh muốn tìm nhãn hàng tài trợ cho đám cưới và tổ chức hôn lễ giống như một buổi họp báo. Phương án này của Phùng Thiệu Phong đã bị Triệu Lệ Dĩnh quả quyết từ chối. Cả hai cũng vì chuyện này mới xảy ra bất hòa. Thời gian gần đây, quan hệ của cặp đôi mới dần dần ấm lại.

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch Thông tin đại fan của Triệu Lệ Dĩnh công khai xin lỗi nữ diễn viên Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhiều giờ qua.

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