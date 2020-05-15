Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Sao quốc tế 15/05/2020 11:44

Dù con trai đã hơn một tuổi nhưng hôn lễ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và chồng vẫn luôn bị trì hoãn khiến fan hâm mộ lo lắng.

Dù đã đăng ký kết hôn gần 2 năm và con trai cũng đã hơn một tuổi nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn còn nợ Triệu Lệ Dĩnh một đám cưới. Sự trì hoãn này của vợ chồng Phùng Thiệu Phong khiến fan hâm mộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thiệt thòi cho thần tượng của mình.

dien vien trieu le dinh 1
Fan hâm mộ vẫn luôn chờ đợi một đám cưới hoành tráng của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong

Thời gian trước đây, có tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng rạn nứt. Thậm chí một vài tài khoản mạng xã hội còn đăng tải thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình. Tuy nhiên, nữ diễn viên họ Triệu vẫn luôn đứng ra bảo vệ và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với chồng.

dien vien trieu le dinh 2
Mặc dù đã đăng ký kết hôn gần 2 năm nhưng đến nay cả hai vẫn chưa thống nhất tổ chức hôn lễ như thế nào

Theo QQ, thời gian trước đây vì việc tổ chức hôn lễ nên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh liên tục bất hòa. Mỗi người đều có một ý tưởng riêng cho hôn lễ và đây cũng là nguyên nhân chính khiến cặp đôi bất hòa. Hiện đang là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ, vậy nên hôn lễ này với Triệu Lệ Dĩnh không đơn giản chỉ là một nghi thức mà còn là cơ hội để cô thể hiện mình với những người khác.

dien vien trieu le dinh 3
Vì không thống nhất trong việc tổ chức đám cưới nên cặp đôi bất hòa

Lưu Thi Thi, Angela Baby đều là những ngôi sao cùng thế hệ với Triệu Lệ Dĩnh, vậy nhưng hai người đẹp này đều có được một hôn lễ hoành tráng nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Chính vì vậy nữ diễn viên họ Triệu mong muốn hôn lễ của mình sẽ được tổ chức một cách đặc biệt. Cô và chồng đã đưa ra rất nhiều phương án nhưng vẫn chưa chọn được phương án tối ưu.

dien vien trieu le dinh 4

dien vien trieu le dinh 5
Mối quan hệ giữa hai người mới ấm trở lại khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đến Hạ Môn thăm chồng

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng có cách nghĩ riêng. Anh muốn tìm nhãn hàng tài trợ cho đám cưới và tổ chức hôn lễ giống như một buổi họp báo. Phương án này của Phùng Thiệu Phong đã bị Triệu Lệ Dĩnh quả quyết từ chối. Cả hai cũng vì chuyện này mới xảy ra bất hòa. Thời gian gần đây, quan hệ của cặp đôi mới dần dần ấm lại.

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Thông tin đại fan của Triệu Lệ Dĩnh công khai xin lỗi nữ diễn viên Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhiều giờ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Phùng Thiệu Phong Lưu Thi Thi

TIN LIÊN QUAN

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Những con số cho thấy sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương sau khi sinh con

Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong ‘Hữu Phỉ’ bị netizen chê giống đồ ‘cái bang’

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

Quá khứ bị người yêu phản bội ít người biết của Triệu Lệ Dĩnh

10 mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với thứ hạng của Địch Lệ Nhiệt Ba

10 mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với thứ hạng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa các nam thần Cbiz và người dưng

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa các nam thần Cbiz và người dưng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 7 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 9 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 26 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý