10 mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với thứ hạng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Mặc dù sở hữu lượng fan khổng lồ và nhan sắc hiếm có nhưng mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ đứng thứ 8 trong danh sách này.

Showbiz Hoa ngữ có rất nhiều người đẹp nhưng những mỹ nhân nhận được đánh giá tích cực của người hâm mộ về nhan sắc thì không nhiều. Đối với netizen xứ Trung, 10 mỹ nhân dưới đây chính là những diễn viên xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Dù vướng nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc có một không hai của Phạm Băng Băng. Người đẹp họ Phạm đứng đầu danh sách này

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ thần Cao Viên Viên luôn dành được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Bà xã Triệu Hựu Đình đứng thứ hai trong danh sách này

Dù không được đào tạo bài bản và không có người chống lưng nhưng bằng tài năng của mình, hiện nay Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một thế lực trong giới giải trí Hoa ngữ

Nổi tiếng xinh đẹp, dù đã có gia đình và sinh con nhưng Angela Baby vẫn luôn nhận được sự yêu mến từ fan hâm mộ. Cô đứng thứ 4 trong danh sách này

Cái tên gây bất ngờ nhất có lẽ là Trương Hinh Dư. Tình địch của Phạm Băng Băng được bình chọn đứng thứ 5 trong danh sách

Vượt qua nhiều nhan sắc khác, Trương Thiên Ái giữ vị trí thứ 6 trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Cbiz

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, Lưu Thi Thi đứng ngay sau Trương Thiên Ái

Vốn được đánh giá cao về nhan sắc nhưng mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đứng thứ 8 trong bảng danh sách này

Với nhan sắc của mình, Dương Tử cũng có mặt trong Top 10 những mỹ nhân đẹp nhất Cbiz, ngay sau Địch Lệ Nhiệt Ba

Đứng thứ 10 trong danh sách này chính là người đẹp Lưu Đào

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được nhận xét là mỹ nhân xinh đẹp nhất thế hệ 9X của Cbiz. Vậy nhưng trong danh sách này, mỹ nhân Tân Cương chỉ đứng vị trí thứ 8. Điều đáng tiếc là dù khá nổi tiếng và xinh đẹp nhưng Dương Mịch lại không lọt Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Cbiz.

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt? Vốn được xem là ‘hảo tỷ muội’ nhưng hiện Dương Mịch và Angela Baby đang vướng phải tin đồn bất hòa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-my-nhan-xinh-dep-nhat-lang-giai-tri-hoa-ngu-bat-ngo-voi-thu-hang-cua-dich-le-nhiet-ba-358765.html