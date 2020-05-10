Điểm danh 5 đại mỹ nhân Hoa ngữ mất điểm thảm hại khi cười thả ga

Đều được mệnh danh là những nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhưng khi cười lớn, Dương Mịch , Đường Yên, Lưu Diệc Phi , Angela Baby , Địch Lệ Nhiệt Ba bị mất điểm thảm hại trong mắt khán giả.

Hơn 10 năm qua, nữ diễn viên Dương Mịch luôn gây ấn tượng với nhan sắc mỹ miều của mình. Dù là những sự kiện ngoài đời hay vai diễn trong phim, Dương Mịch đều khiến nhiều người phải trầm trồ với nhan sắc hơn người của mình. Vậy nhưng khi cười lớn, đại mỹ nhân họ Dương lại không còn là chính mình.

Khi không cười, Đường Yên xinh đẹp hơn hẳn so với lúc cười thả ga

Đường Yên thường gây ấn tượng với những vai diễn ngọt ngào, xinh đẹp. Ngoài đời cô cũng sở hữu nhan sắc vạn người mê cùng chiều cao lý tưởng. Vậy nhưng những hình ảnh ngọt ngào đó mất hoàn toàn khi “nàng Triệu Mặc Sênh” cười lớn.

Angela Baby

Khi cười lớn Angela Baby cũng để lộ nhiều nhược điểm

Sở hữu vẻ đẹp lai Tây hiếm có, Angela Baby gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc hơn người cùng nụ cười ngọt ngào. Chỉ có điều khi cười thả ga, bà xã Huỳnh Hiểu Minh lại bị mất điểm về nhan sắc vì để lộ khá nhiều nhược điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dường như Địch Lệ Nhiệt Ba không còn là chính mình khi cười lớn

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được chú ý nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Cô không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc thì ít ai có thể bì được. Vậy nhưng khi cười lớn, người đẹp Tân Cương cũng để lộ rất nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt.

Lưu Diệc Phi

Khi cười lớn Lưu Diệc Phi cũng không giữ được nhan sắc đỉnh cao của mình

Trong suốt nhiều năm qua cộng đồng mạng xứ Trung đều gọi Lưu Diệc Phi với tên gọi “thần tiên tỷ tỷ” vì nhan sắc trong trẻo đầy khí chất của cô. Vậy nhưng khi cười lớn, vẻ đẹp trước đây của cô biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng lạ lẫm.