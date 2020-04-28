Vừa tham gia phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn cặp kè đàn em

Địch Lệ Nhiệt Ba và đàn em Ngô Lỗi vừa cùng tham gia dự án phim ‘Trường Ca Hành’ nhưng lại vướng tin đồn cố tình tạo scandal.

Thông tin nhận được sự quan tâm nhiều nhất của cộng đồng mạng xứ Trung hiện nay là cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba và đàn em Ngô Lỗi vướng tin đồn “xào couple” khi cùng hợp tác trong phim mới. Theo đó, ngày 28/4, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi bất ngờ chia sẻ bài viết có đăng cảnh hậu trường của bộ phim “Trường Ca Hành” cùng dòng trạng thái: “Wow, thật ấm áp, đu couple này”.

Bài vết được Ngô Lỗi chia sẻ trên trang cá nhân và xóa ngay sau đó

Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi vừa mới hợp tác trong 'Trường Ca Hành' đã vướng tin đồn 'xào couple'

Theo những gì được chia sẻ trên mạng, trong một cảnh quay, Ngô Lỗi kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba chạy, mỹ nhân Tân Cương suýt ngã thì được đàn em đỡ. Mặc dù ngay sau đó bài chia sẻ của Ngô Lỗi đã bị xóa và phòng làm việc của nam diễn viên trẻ cũng cho biết tài khoản của Ngô Lỗi bị hack vậy nhưng netizen xứ Trung vẫn cho rằng họ đang cố tình giở trò. Tuy nhiên, fan của Ngô Lỗi cho rằng thần tượng của mình sẽ chẳng bao giờ làm việc này, chắc chắn tài khoản của Ngô Lỗi đã bị hack.

Mặc dù Ngô Lỗi đã xóa bài viết và phòng làm việc xác nhận tài khoản của anh bị hack nhưng nhiều netizen xứ Trung không tin điều này

Bất kể lý do là gì thì Ngô Lỗi vẫn lọt vào danh sách người tình tin đồn của mỹ nhân Tân Cương

Nhiều fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận định rằng sự việc này xuất phát từ phía Ngô Lỗi. Nếu lỗi là từ phía mỹ nhân Tân Cương thì có lẽ các antifan đã không để cho cô yên rồi.

“Trường Ca Hành” là bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được khán giả đặc biệt chú ý vì có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi. Bộ phim mới được khởi quay gần đây và dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian tới.

Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ Có vẻ fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại đi vào vết xe đổ của Tiêu Chiến khi biến thần tượng của mình trở thành mục tiêu công kích của netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tham-gia-phim-moi-dich-le-nhiet-ba-lai-vuong-tin-don-cap-ke-dan-em-357638.html