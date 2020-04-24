Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Fan của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đấu đá nhau một thời gian dài nhưng hai nhân vật chính chưa từng lên tiếng, tuy nhiên lần này diễn biến đã hoàn toàn khác.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những diễn viên được chú ý hàng đầu hiện nay của Cbiz. Sở hữu nhan sắc hơn người, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng xây dựng được sự nghiệp riêng. Vậy nhưng ngoài nhan sắc, diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương luôn nhận được những đánh giá trái chiều của người hâm mộ. Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng với nhan sắc kiều diễm nhưng lại không được đánh giá cao về diễn xuất Khác với Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ diễn viên Dương Tử đóng phim từ khi còn nhỏ. Diễn xuất của Dương Tử luôn được đánh giá rất cao. Vài năm trở lại đây nữ diễn viên họ Dương luôn có những tác phẩm đình đám giúp tên tuổi của cô ngày càng tỏa sáng. Vậy nhưng Dương Tử luôn bị antifan soi mói chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của Dương Tử vẫn luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội.

Dù tham gia khá nhiều vai diễn nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa thực sự gây ấn tượng về diễn xuất Vì quá nổi tiếng nên fan của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên “xé nhau”. Giữa cuộc chiến của người hâm mộ, hai nhân vật chính vẫn luôn giữ thái độ im lặng suốt một thời gian dài. Vậy nhưng mới đây phía Dương Tử bất ngờ thông báo sẽ khởi kiện 3 fan của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay buổi chiều hôm đó phòng làm việc của mỹ nhân Tân Cương cũng thông báo sẽ tiến hành khởi kiện 11 fan hâm mộ của Dương Tử. Những fan trung lập nhận xét nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba là người bắt đầu trước thì có lẽ Dương Tử đã kiện 20 fan của cô rồi. Dương Tử có lối diễn xuất tự nhiên và là diễn viên trẻ thuộc trường phái thực lực... Phòng làm việc của hai mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ đối đầu là sự việc lần đầu tiên xảy ra tại Cbiz. Thông thường mỗi khi phát sinh tranh cãi sẽ chỉ có một bên đứng ra khởi kiện. Chưa hết, một fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba còn khởi kiện 2 fan của Dương Tử.

.... tuy nhiên nhan sắc của cô vẫn luôn là đề tài để antifan chế nhạo Có vẻ cuộc chiến này không còn đơn thuần là khẩu chiến của fan hâm mộ nữa mà bản thân phía Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã bắt đầu tham gia. Nhiều người dự đoán trong thời gian tới sẽ có nhiều drama giữa hai người đẹp hàng đầu Cbiz.

Không liên quan nhưng Dương Tử lại vô tình 'dính đạn' trong lùm xùm của Tiêu Chiến Mặc dù không phải là nhân vật chính trong scandal mới đây của Tiêu Chiến nhưng Dương Tử lại vô tình bị lôi vào cuộc.

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