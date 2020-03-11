Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hé lộ kế hoạch kết hôn

Sau một thời gian khá im ắng trên màn ảnh nhỏ, mới đây bộ phim truyền hình “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đóng chính đã được phát sóng. Mặc dù không được đánh giá cao như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nhưng không thể phủ nhận mỹ nhân Tân Cương đã ghi dấu ấn đặc biệt trong bộ phim này.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Bạch Phượng Cửu trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định rằng dù đây là lần thứ hai được vào vai Phượng Cửu nhưng quan điểm về tình yêu giữa cô và Bạch Phượng Cửu hoàn toàn khác nhau. Bạch Phượng Cửu là một tiểu hồ ly vô cùng dũng cảm trong tình yêu, vậy nhưng ngoài đời Địch Lệ Nhiệt Ba lại hoàn toàn khác. Nếu như người cô có tình cảm thấy phiền vì cô thì cô sẽ tránh thật xa, không giống như Phượng Cửu chấp nhận mọi thứ để yêu Đông Hoa Đế Quân.