Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hé lộ kế hoạch kết hôn

Sao quốc tế 11/03/2020 06:46

Mới đây khi tham gia một cuộc phỏng vấn, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ hé lộ về kế hoạch kết hôn của mình khiến nhiều người bất ngờ.

Sau một thời gian khá im ắng trên màn ảnh nhỏ, mới đây bộ phim truyền hình “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” do Địch Lệ Nhiệt BaCao Vỹ Quang đóng chính đã được phát sóng. Mặc dù không được đánh giá cao như “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nhưng không thể phủ nhận mỹ nhân Tân Cương đã ghi dấu ấn đặc biệt trong bộ phim này.

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Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Bạch Phượng Cửu trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định rằng dù đây là lần thứ hai được vào vai Phượng Cửu nhưng quan điểm về tình yêu giữa cô và Bạch Phượng Cửu hoàn toàn khác nhau. Bạch Phượng Cửu là một tiểu hồ ly vô cùng dũng cảm trong tình yêu, vậy nhưng ngoài đời Địch Lệ Nhiệt Ba lại hoàn toàn khác. Nếu như người cô có tình cảm thấy phiền vì cô thì cô sẽ tránh thật xa, không giống như Phượng Cửu chấp nhận mọi thứ để yêu Đông Hoa Đế Quân.

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Bất chấp mọi thứ, Bạch Phượng Cửu luôn yêu Đông Hoa Đế Quân
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Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết quan điểm về tình yêu của cô và Bạch Phượng Cửu hoàn toàn khác biệt

Cũng trong bài phỏng vấn này, Địch Lệ Nhiệt Ba tiết lộ ở độ tuổi từ 20 đến 30 cô sẽ dành toàn bộ thời gian tập trung cho công việc. Từ 30 tuổi trở đi, mỹ nhân Tân Cương sẽ bắt đầu suy xét đến chuyện lập gia đình. Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô là một người bình thường nên vẫn luôn khát khao có được một gia đình hạnh phúc.

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Là một người bình thường nên mỹ nhân Tân Cương cũng mong muốn trong tương lai mình có một gia đình hạnh phúc

Mặc dù đây là dự định trong tương lai nhưng theo Địch Lệ Nhiệt Ba, mọi chuyện đều phải xem duyên phận. Trước đây, trong một bài phỏng vấn, mỹ nhân Tân Cương từng chia sẻ rằng mười năm sau cô mong muốn mình có một đứa con trai và hai đứa con gái. Sau khi bài phỏng vấn này được đăng tải, fan hâm mộ chúc Địch Lệ Nhiệt Ba sớm thực hiện được những sự định của mình trong tương lai.

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Từ khóa:   Cao Vỹ Quang Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

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