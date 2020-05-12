5 mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 12/05/2020 11:52

Từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn cổ trang, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành một trong 5 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Cbiz.

Phim cổ trang luôn là thế mạnh của làng giải trí Hoa ngữ. Dòng phim này giúp Cbiz sản sinh rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Vậy nhưng trong số đó, chỉ có 5 người đẹp được đánh giá là “tuyệt sắc giai nhân” của dòng phim này.

Dương Mịch

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Dương Mịch từng rất thành công với nhiều vai diễn cổ trang

Nữ diễn viên Dương Mịch từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình cổ trang. Mỗi tạo hình của cô đều gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Bất kể là Tịch Dao trong “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” hay Bạch Thiển trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, cô đều được nhận xét là “tuyệt sắc giai nhân”. Dương Mịch đứng thứ 5 trong bảng danh sách này.

Triệu Vy

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Ngoài vai diễn Tiểu Yến Tử, Triệu Vy còn tham gia nhiều vai diễn cổ trang khác. Cô đứng thứ 4 trong bảng danh sách này

Đối với nhiều người, Triệu Vy chính là Tiểu Yến Tử và vai diễn này cũng chính là đỉnh cao về nhan sắc của cô. Vậy nhưng trên thực tế nữ diễn viên họ Triệu còn tham gia rất nhiều vai diễn cổ trang khác. Với đôi mắt to tròn và nhan sắc hơn người, Triệu Vy thực sự tạo dấu ấn với những vai diễn cổ trang.

Triệu Lệ Dĩnh

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'Hoa Thiên Cốt' chính là vai diễn được xem là thành công nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Từ hiện đại cho đến cổ trang, với lối diễn xuất tự nhiên cô đều thổi hồn cho nhân vật của mình. Vậy nhưng với đánh giá của nhiều người, những tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim cổ trang luôn ấn tượng hơn. Cô đứng thứ 3 trong bảng danh sách này.

Lâm Tâm Như

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Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Lâm Tâm Như cũng gặt hái được nhiều thành công nhờ các vai diễn cổ trang

Từ vai diễn Hạ Tử Vy trong “Hoàn Châu Cách Cách”, Lâm Tâm Như đã tạo dựng một hình tượng nhân vật khó ai có thể thay thế. Với đôi mắt to cùng vẻ đẹp trong sáng của mình, trong bất kỳ vai diễn cổ trang nào Lâm Tâm Như đều để lại ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ.

Lý Nhược Đồng

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Tiểu Long Nữ chính là nhân vật kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhược Đồng

Từ vai diễn Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp”, fan hâm mộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung nhận xét rằng không ai có thể vào vai Tiểu Long Nữ hoàn hảo hơn Lý Nhược Đồng. Cô đứng đầu bảng danh sách này.

‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình bất ngờ tái ngộ ‘Bạch Thiển’ Dương Mịch

‘Dạ Hoa’ Triệu Hựu Đình bất ngờ tái ngộ ‘Bạch Thiển’ Dương Mịch

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa nữ diễn viên Dương Mịch và Triệu Hựu Đình diễn ra trên phim trường của đạo diễn Quách Kính Minh.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Triệu Vy Dương Mịch

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