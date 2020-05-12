Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Sao quốc tế 12/05/2020 10:59

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như vốn nổi tiếng là người thích sưu tầm trang sức. Mới đây cô đã khiến fan có cơ hội được ‘rửa mắt’ khi khoe chiếc nhẫn gần 100 tỷ của mình.

Ngày 10/5, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng bức ảnh khoe nhan sắc trên trang ca nhân. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà xã Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, sự tập trung của fan hâm mộ lại dành cho chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Tâm Như.

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Lâm Tâm Như gây chú ý khi mới cập nhật trang cá nhân
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Chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Tâm Như có giá trị gần 100 tỷ đồng

Theo Sohu, chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Tâm Như có giá trị ước tính 33 triệu đô la Hong Kong (tương đương 99 tỷ đồng). Ngoài nhẫn kim cương, Lâm Tâm Như còn đeo vòng cổ và vòng tay có giá trị rất lớn. Chỉ trong một tấm hình, Lâm Tâm Như không chỉ khoe được nhan sắc trường tồn với thời gian của mình mà còn hé lộ một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ cô đang sở hữu.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như vốn nổi tiếng là người thích sưu tầm trang sức

Lâm Tâm Như là một người rất thích tiêu tiền cho việc mua trang sức. Trước đây trong một chương trình phỏng vấn, “nàng Hạ Tử Vy” từng tiết lộ chiếc vòng cổ cô đeo khi đó có giá khoảng 200 tỷ đồng. Không chỉ mua cho mình, vào dịp sinh nhật con gái nữ diễn viên họ Lâm cũng mua đồ trang sức làm quà tặng cho con.

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Trước đây Lâm Tâm Như từng hé lộ giá trị chiếc vòng cô đeo có giá khoảng 200 tỷ đồng
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Lâm Tâm Như hạnh phúc với những gì mình đang có

Hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, Lâm Tâm Như đặc biệt thành công với vai trò diễn viên cũng như nhà sản xuất. Thành công trong công việc và hạnh phúc trong hôn nhân, hiện nay có lẽ Lâm Tâm Như chính là người hạnh phúc nhất trong dàn diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” năm xưa.

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Mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng hình thời trẻ của mình và nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

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