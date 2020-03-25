Gia đình nữ diễn viên Lâm Tâm Như vấp phải chỉ trích mạnh của cộng đồng mạng khi hình ảnh đi du lịch ở đảo Bali được đăng tải.

Gần đây, những hình ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đi du lịch đảo Bali được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi. Không chỉ vậy, người đăng tải thông tin này khẳng định vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn đưa cả con gái đi cùng.

Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích vì cố tình đi du lịch giữa lúc dịch bệnh căng thẳng

Ngay sau đó, rất nhiều ý kiến chỉ trích hướng về phía gia đình Lâm Tâm Như. Nhiều người cho rằng vợ chồng Hoắc Kiến Hoa là người nổi tiếng và giàu có nhưng việc đưa con gái đi du lịch giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát là điều không nên. Không những vậy vợ chồng Lâm Tâm Như còn bị phát hiện không đeo khẩu trang trong chuyến du lịch này. Sự việc này khiến cặp đôi nổi tiếng xứ Đài hứng chịu không ít “gạch đá” từ dư luận.

Nhiều lời chỉ trích dành cho vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như sau khi thông tin này được đăng tải

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, mới đây trên trang cá nhân của mình Lâm Tâm Như lên tiếng phủ nhận việc gia đình đi du lịch đảo Bali mà không đeo khẩu trang. Lâm Tâm Như cho biết đó là những tấm hình từ năm ngoái nhưng bây giờ lại bị "đào mộ". Có thể thấy bà xã Hoắc Kiến Hoa khá phẫn nộ bởi tin đồn này.

Trên trang cá nhân của mình, Lâm Tâm Như phủ nhận tin đồn này và cho biết đây là hình năm ngoái

Có vẻ như bà xã Hoắc Kiến Hoa đã nổi giận thật sự với tin đồn thất thiệt lần này

Đảo Bali (Indonesia) là nơi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như tổ chức hôn lễ vào năm 2016. Trong suốt thời gian qua, cặp đôi nổi tiếng luôn vướng phải tin đồn trục trặc hôn nhân. Vậy nhưng vượt qua tất cả, cả hai vẫn luôn sát cánh cùng nhau vượt qua sóng gió.

Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cùng chồng và con gái có chuyến du lịch đầy ý nghĩa tại đảo Bali, Indonesia.

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