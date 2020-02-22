Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng bị bạn thân cướp mất người yêu.

Trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm với Lâm Chí Dĩnh và Đường Quý Lễ. Nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng trải qua mối tình 8 năm với Đường Quý Lễ - Ảnh: Internet Truyền thông Hoa ngữ từng tốn khá nhiều giấy mực về chuyện tình của cặp đôi Lâm Tâm Như – Lâm Chí Dĩnh. Đáng tiếc mối tình đẹp này đã kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ.

Sau khi chia tay Lâm Chí Dĩnh một thời gian, Lâm Tâm Như tiếp tục trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm 8 năm trời với Đường Quý Lễ. Mặc dù cặp đôi không muốn công khai mối quan hệ nhưng một vài hình ảnh hẹn hò của Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ bị rò rỉ khiến hàng loạt tin đồn nổ ra. Có nguồn tin còn cho biết Lâm Tâm Như từng tính đến chuyện kết hôn với Đường Quý Lễ. Vào thời điểm đó có nhiều nguồn tin cho rằng Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ sẽ kết hôn... Vậy nhưng khi đang hẹn hò với Lâm Tâm Như, Đường Quý Lễ lại “tòm tem” Lam Yến – một người bạn thân của Lâm Tâm Như. Từ khi còn nhỏ, người đẹp họ Lâm đã chứng kiến bố mẹ không hạnh phúc nên cô luôn theo đuổi những gì hoàn hảo nhất, do đó cô đã đề nghị chia tay Đường Quý Lễ. Sự việc đã qua đi nhiều năm nhưng đến tận bây giờ Lâm Tâm Như vẫn không thể tha thứ cho bạn trai cũ và cô bạn thân của mình.

... vậy nhưng Đường Quý Lễ lại phản bội Lâm Tâm Như qua lại với bạn thân của cô là Lam Yến - Ảnh: Internet Là người theo đuổi sự hoàn hảo nên Lâm Tâm Như đã chủ động chia tay Đường Quý Lễ - Ảnh: Internet Lam Yến – cô bạn từng khá thân của Lâm Tâm Như cũng là một diễn viên. Lớn lên trong một gia đình giàu có, bố cô là giám đốc một công ty vận tải. Sau khi tham gia làng giải trí, Lam Yến thường hay liên lạc với Lâm Tâm Như và hai người trở thành bạn thân của nhau. Sau khi xảy ra việc với Đường Quý Lễ, tình chị em giữa Lâm Tâm Như và Lam Yến cũng không còn. Lam Yến kém Lâm Tâm Như 10 tuổi và cũng hoạt động trong làng giải trí - Ảnh: Internet Mặc dù gia đình giàu có nhưng Lam Yến không thể nổi tiếng trong giới showbiz - Ảnh: Internet Dù nhỏ hơn Lâm Tâm Như 10 tuổi và khá xinh đẹp nhưng sự nghiệp của Lam Yến không mấy phát triển. Sau lùm xùm cướp người yêu của bạn thân, Lam Yến vẫn hoạt động showbiz nhưng chỉ đóng vai phụ, độ nổi tiếng không thể nào so sánh với Lâm Tâm Như. Dù hiện tại Lâm Tâm Như rất hạnh phúc nhưng cô không thể tha thứ cho Lam Yến và bạn trai cũ - Ảnh: Internet Theo Sohu, sau này khi được hỏi về Lam Yến và Đường Quý Lễ, Lâm Tâm Như đã trả lời: “Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi”. Bà xã Hoắc Kiến Hoa còn cho biết thêm cô không quen ai tên là Lam Yến và cũng không muốn bình luận gì về người phụ nữ này. Riêng Đường Quý Lễ, trong một lần trả lời phỏng vấn, anh cho biết giữa anh và Lam Yến chưa phát sinh chuyện gì, chỉ đáng tiếc không thể níu giữ được người phụ nữ mình yêu.

Cố tình khoe quà vào Lễ tình nhân nhưng Lâm Tâm Như lại bị tố chôm hình của người khác Bó hoa mà nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng tải trên trang cá nhân được netizen phát hiện là một sản phẩm của người khác.

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