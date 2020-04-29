Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 29/04/2020 07:12

Mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng hình thời trẻ của mình và nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như được nhiều người biết đến sau thành công của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, cũng từ đó sự nghiệp của cô có những bước phát triển mạnh mẽ. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, Lâm Tâm Như luôn là nữ thần của nhiều người.

dien vien lam tam nhu 1
Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng tải một loạt hình ảnh ngày xưa
dien vien lam tam nhu 2
Nhan sắc ngọt ngào thuở đôi mươi của Lâm Tâm Như khiến nhiều chàng trai đổ gục

Xinh đẹp từ tấm bé nhưng Lâm Tâm Như vẫn luôn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp trả lại những thông tin này, bà xã Hoắc Kiến Hoa thường chụp hình mặt mộc khoe trọn nhan sắc có một không hai của mình. Mặc dù hiện nay đã gần 50 tuổi nhưng so với những diễn viên đồng trang lứa mỹ nhân họ Lâm vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

dien vien lam tam nhu 3
Lâm Tâm Như chụp hình trước poster của Lâm Chí Dĩnh, cả hai từng có thời gian hẹn hò

Cùng nổi tiếng từ “Hoàn Châu Cách Cách” nhưng có vẻ như cuộc sống và sự nghiệp của Lâm Tâm Như viên mãn hơn Phạm Băng BăngTriệu Vy. Người đẹp họ Lâm trải qua nhiều mối tình ồn ào nhưng cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa.

dien vien lam tam nhu 4
Nhìn những tấm hình này, sẽ chẳng còn ai nói rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nữa
dien vien lam tam nhu 5
So với Triệu Vy và Phạm Băng Băng, cuộc sống của người đẹp họ Lâm viên mãn hơn rất nhiều 

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa luôn vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt. Vậy nhưng vượt qua bao sóng gió, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài sẽ tranh thủ hẹn hò như thời mới yêu. Sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, cuộc sống hiện tại của Lâm Tâm Như quả thực rất viên mãn.

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Gia đình nữ diễn viên Lâm Tâm Như vấp phải chỉ trích mạnh của cộng đồng mạng khi hình ảnh đi du lịch ở đảo Bali được đăng tải.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Triệu Vy Phạm Băng Băng

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali

Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali

Hé lộ chân dung cô bạn thân cướp đi người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu 8 năm

Hé lộ chân dung cô bạn thân cướp đi người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu 8 năm

Cố tình khoe quà vào Lễ tình nhân nhưng Lâm Tâm Như lại bị tố chôm hình của người khác

Cố tình khoe quà vào Lễ tình nhân nhưng Lâm Tâm Như lại bị tố chôm hình của người khác

Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Vì sao truyền thông Nhật gọi Phạm Băng Băng là ‘Dương Quý Phi thời hiện đại’?

Bị chất vấn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Băng Băng đáp trả đanh thép

Bị chất vấn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Băng Băng đáp trả đanh thép

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý