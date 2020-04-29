Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng hình thời trẻ của mình và nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như được nhiều người biết đến sau thành công của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, cũng từ đó sự nghiệp của cô có những bước phát triển mạnh mẽ. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, Lâm Tâm Như luôn là nữ thần của nhiều người.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng tải một loạt hình ảnh ngày xưa

Nhan sắc ngọt ngào thuở đôi mươi của Lâm Tâm Như khiến nhiều chàng trai đổ gục

Xinh đẹp từ tấm bé nhưng Lâm Tâm Như vẫn luôn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp trả lại những thông tin này, bà xã Hoắc Kiến Hoa thường chụp hình mặt mộc khoe trọn nhan sắc có một không hai của mình. Mặc dù hiện nay đã gần 50 tuổi nhưng so với những diễn viên đồng trang lứa mỹ nhân họ Lâm vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

Lâm Tâm Như chụp hình trước poster của Lâm Chí Dĩnh, cả hai từng có thời gian hẹn hò

Cùng nổi tiếng từ “Hoàn Châu Cách Cách” nhưng có vẻ như cuộc sống và sự nghiệp của Lâm Tâm Như viên mãn hơn Phạm Băng Băng và Triệu Vy. Người đẹp họ Lâm trải qua nhiều mối tình ồn ào nhưng cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa.

Nhìn những tấm hình này, sẽ chẳng còn ai nói rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nữa

So với Triệu Vy và Phạm Băng Băng, cuộc sống của người đẹp họ Lâm viên mãn hơn rất nhiều

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa luôn vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt. Vậy nhưng vượt qua bao sóng gió, cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài sẽ tranh thủ hẹn hò như thời mới yêu. Sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, cuộc sống hiện tại của Lâm Tâm Như quả thực rất viên mãn.

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch Gia đình nữ diễn viên Lâm Tâm Như vấp phải chỉ trích mạnh của cộng đồng mạng khi hình ảnh đi du lịch ở đảo Bali được đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-ham-mo-do-guc-truoc-nhan-sac-tuoi-16-cua-lam-tam-nhu-357669.html