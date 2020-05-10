Thực hư chuyện Thành Long chính là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi

Mới đây truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Thành Long chính là cha của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi khiến nhiều người bán tín bán nghi.
- Thực hư chuyện Tạ Đình Phong bật khóc khi biết Vương Phi nhiễm Covid-19
- Trương Bá Chi ‘tố’ Triệu Vy là người giúp Tạ Đình Phong tái hợp Vương Phi?
Thời gian trước đây, Trương Bá Chi bất ngờ thông báo đã hạ sinh đứa con thứ ba nhưng nhất quyết không chịu công khai danh tính người đàn ông bí mật. Nhiều cái tên đình đám như Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong đều dính tin đồn là cha của đứa bé, vậy nhưng đến thời điểm hiện tại danh tính người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi vẫn chưa được tiết lộ.
Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin con trai thứ ba của Trương Bá Chi là con ruột của Thành Long. Nguồn tin này còn cho hay Thành Long đã đi đến bệnh viện xét nghiệm DNA và chuẩn bị mở họp báo để công khai thừa nhận mình chính là cha của đứa bé. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Vậy nhưng khi người xem nhấp chuột vào đường link để xem video thì những hình ảnh trong đó không liên quan gì đến việc Thành Long đi xét nghiệm DNA mà chỉ là tấm hình Thành Long và Trương Bá Chi cùng xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2011. Theo Sohu, rõ ràng đây là một thông tin thất thiệt, mục đích của người đăng là thu hút sự chú ý của dư luận mà thôi.
Sau khi Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ ba, truyền thông Hong Kong vẫn luôn tìm kiếm người đàn ông bí mật của nữ diễn viên họ Trương. Tuy nhiên, đến nay điều này vẫn còn là bí ẩn.