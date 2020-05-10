Thực hư chuyện Thành Long chính là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 10/05/2020 06:24

Mới đây truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Thành Long chính là cha của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Thời gian trước đây, Trương Bá Chi bất ngờ thông báo đã hạ sinh đứa con thứ ba nhưng nhất quyết không chịu công khai danh tính người đàn ông bí mật. Nhiều cái tên đình đám như Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong đều dính tin đồn là cha của đứa bé, vậy nhưng đến thời điểm hiện tại danh tính người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi vẫn chưa được tiết lộ.

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Tạ Đình Phong từng khẳng định mình không phải là cha của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi

Mới đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin con trai thứ ba của Trương Bá Chi là con ruột của Thành Long. Nguồn tin này còn cho hay Thành Long đã đi đến bệnh viện xét nghiệm DNA và chuẩn bị mở họp báo để công khai thừa nhận mình chính là cha của đứa bé. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

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Gần đây có thông tin cho rằng Thành Long chính là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi

Vậy nhưng khi người xem nhấp chuột vào đường link để xem video thì những hình ảnh trong đó không liên quan gì đến việc Thành Long đi xét nghiệm DNA mà chỉ là tấm hình Thành Long và Trương Bá Chi cùng xuất hiện trong một sự kiện vào năm 2011. Theo Sohu, rõ ràng đây là một thông tin thất thiệt, mục đích của người đăng là thu hút sự chú ý của dư luận mà thôi.

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Những hình ảnh của Thành Long và Trương Bá Chi trong một sự kiện năm 2011
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Vì muốn nhận được sự quan tâm của dư luận, người đăng bài đã cố tình tạo tin đồn thất thiệt

Sau khi Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ ba, truyền thông Hong Kong vẫn luôn tìm kiếm người đàn ông bí mật của nữ diễn viên họ Trương. Tuy nhiên, đến nay điều này vẫn còn là bí ẩn.

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Từ khóa:   Châu Tinh Trì Tạ Đình Phong Thành Long

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