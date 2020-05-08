Vợ cũ Lâm Thoại Dương công khai khẳng định Trương Đình là ‘tiểu tam’ sau 22 năm im lặng

Sao quốc tế 08/05/2020 20:41

Sau 22 năm im lặng, mới đây vợ cũ của Lâm Thoại Dương đã công khai tố Trương Đình chính là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Tình yêu giữa Lâm Thoại DươngTrương Đình từng là đề tài khiến báo giới giải trí Hoa ngữ tốn nhiều giấy mực. Mối quan hệ của cả hai từng gặp phải sự phản đối gay gắt từ dư luận khi nhiều người cho rằng Trương Đình là người chen ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình của Lâm Thoại Dương và Tằng Triết Trinh.

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Gia đình hạnh phúc của Trương Đình và Lâm Thoại Dương

Những năm 90 của thế kỷ trước, Lâm Thoại Dương từng được ví von là “bạch mã hoàng tử” của giới giải trí Đài Loan. Những thành công trong sự nghiệp giúp anh trở thành người trong mộng của nhiều cô gái. Vậy nhưng nam diễn viên họ Lâm lại kết hôn với Tằng Triết Trinh từ khá sớm và có với nhau hai người con.

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Hơn 20 năm qua Trương Đình luôn bị chỉ trích vì phá vỡ hạnh phúc gia đình Tằng Triết Trinh

Sau khi cùng hợp tác với Trương Đình trong một dự án, Lâm Thoại Dương và Tằng Triết Trinh quyết định ly hôn. Vào thời điểm đó dư luận cho rằng Trương Đình chính là nguyên nhân khiến Lâm Thoại Dương và vợ ly hôn. Mặc cảm vì hứng chịu "búa rìu" dư luận, 10 năm sau Trương Đình mới nhận lời cầu hôn của Lâm Thoại Dương. Dù vậy cho đến hiện tại mỹ nhân “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” vẫn không thể thoát khỏi tên gọi “tiểu tam”.

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Lâm Thoại Dương nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ nhưng Trương Đình vẫn không tránh được chỉ trích từ dư luận

Hiện tại Trương Đình và Lâm Thoại Dương đang sống hạnh phúc. Họ có hai đứa con một trai một gái. Với khối tài sản đang có trong tay, vợ chồng Trương Đình là một trong những gia đình giàu có nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau khi kết hôn, nhiều lần Lâm Thoại Dương khẳng định Trương Đình không phải “tiểu tam” nhưng dư luận vẫn không chấp nhận. Trong suốt thời gian ấy, vợ cũ của Lâm Thoại Dương vẫn luôn giữ im lặng.

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Sau khi ly hôn với Lâm Thoại Dương, Tằng Triết Trinh nuôi 2 đứa con chung của hai người

Vậy nhưng mới đây, Tằng Triết Trinh bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái khẳng định Trương Đình chính là “tiểu tam”. Cô viết: “Đúng, cô ta chính là người thứ ba, hoan nghênh ông Lâm và cô Trương đâm đơn kiện tôi”. Tâm sự của vợ cũ Lâm Thoại Dương ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận. Nhiều chỉ trích tiếp tục hướng về phía Trương Đình. Một số người bình luận: “Không cần phải nói, ai cũng biết cô ta chính là người thứ ba”.

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Dung nhan thời còn trẻ của Tằng Triết Trinh
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Tằng Triết Trinh công khai khẳng định Trương Đình là 'tiểu tam' và sẵn sàng hầu tòa nếu vợ chồng Trương Đình khởi kiện

Tuy nhiên, dường như Trương Đình và Lâm Thoại Dương không bị ảnh hưởng chút nào sau những lời tố cáo của Tằng Triết Trinh. Cả hai vẫn thoải mái đăng tải những động thái mới nhất của mình trên trang cá nhân và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sự việc này.

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Từ khóa:   Trương Đình và Lâm Thoại Dương Lâm Thoại Dương Tằng Triết Trinh

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