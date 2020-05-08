Thời kỳ hoàng kim của các nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ trong 20 năm qua

Cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000 là thời kỳ hoàng kim của Triệu Vy, thế nhưng sau đó đã có sự soán ngôi ngoạn mục của các diễn viên trẻ.

Hơn 20 năm qua, showbiz Hoa ngữ luôn sản sinh ra nhiều diễn viên vừa có tài vừa sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mỗi một giai đoạn, Cbiz lại xuất hiện những gương mặt nổi đình nổi đám. Triệu Vy, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều là những cái tên có sự bứt phá mạnh mẽ nhất trong hơn 20 năm qua của Cbiz. Triệu Vy nổi đình nổi đám sau thành công của "Hoàn Châu Cách Cách" Năm 1998 bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” được phát sóng và gặt hái được rất nhiều thành công. Bộ phim này cũng là bàn đạp giúp Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng trở thành những diễn viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.

Những năm cuối thập niên 90 đầu 2000 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Triệu Vy Mặc dù cùng nổi tiếng nhưng sức ảnh hưởng của Triệu Vy lại lớn hơn Lâm Tâm Như rất nhiều. Ngoài Triệu Vy và Lâm Tâm Như, đến năm 2000, Châu Tấn, Lý Tiểu Lộ, Từ Hy Viên, Lý Băng Băng nổi lên nhanh chóng nhưng sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng không thể nào vượt qua nàng "Én nhỏ". Với các bộ phim đình đám như “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”, “Thiên Long Bát Bộ”, “Thần Điêu Đại Hiệp”, từ năm 2005 Lưu Diệc Phi thay thế vị trí của Triệu Vy trong bảng danh sách này. Đến năm 2009 sau khi “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” được phát sóng, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên trở thành những cái tên đáng chú ý nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi là người thay thế vị trí của Triệu Vy từ năm 2005 Từ năm 2010 đên 2012 Dương Mịch và Lưu Thi Thi luân phiên nắm giữ vị trí này Từ năm 2010 đến 2012, với những bộ phim truyền hình của mình, Dương Mịch và Lưu Thi Thi luân phiên thay thế nhau giữ vị trí số một. Với hai bộ phim “Lục Trinh Truyền Kỳ” và “Truy Ngư Truyền Kỳ”, năm 2013 Triệu Lệ Dĩnh soán ngôi của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Cũng từ đó đến những năm gần đây, vị trí nữ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Cbiz luôn là sự hoán đổi của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Từ 2013 đến 2017 Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trở thành những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Hoa ngữ 10 năm trở lại đây nữ diễn viên Dương Mịch luôn là ngôi sao hàng đầu Cbiz Dù không được đào tạo bài bản nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất Hơn 20 năm qua, showbiz Hoa ngữ đã có những sự soán ngôi vô cùng bất ngờ, những diễn viên trẻ dần dần thay thế vị trí của những thế hệ đi trước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những dấu ấn mà Triệu Vy, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh để lại rất khó có ai có thể vượt qua.

Đại fan của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ viết thư tay công khai xin lỗi Dương Mịch Thông tin đại fan của Triệu Lệ Dĩnh công khai xin lỗi nữ diễn viên Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của netizen xứ Trung nhiều giờ qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-ky-hoang-kim-cua-cac-nu-dien-vien-hang-dau-hoa-ngu-trong-20-nam-qua-358313.html