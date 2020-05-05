Bị chỉ trích là ông bố vô trách nhiệm, Tạ Đình Phong để lại khối tài sản hơn 3.000 tỷ cho hai con

Mặc dù luôn bị truyền thông Hoa ngữ chỉ trích không quan tâm đến hai con nhưng mới đây lại có nguồn tin cho rằng Tạ Đình Phong đã để lại khối tài sản hơn 3.000 tỷ cho hai con trai.
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Chuyện đời tư giữa Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi – Vương Phi vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của truyền thông Hoa ngữ. Bất kể khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn chưa ly hôn hay khi nam diễn viên nổi tiếng tái hợp bạn gái cũ Vương Phi, những vấn đề xung quanh cuộc sống của họ đều gây chú ý.
Sau khi ly hôn với vợ cũ, Tạ Đình Phong thường bị báo giới Hoa ngữ và dư luận lên án vì chỉ biết mải mê bên Vương Phi mà không quan tâm đến hai con trai. Thậm chí cách đây không lâu cậu con trai đầu của Tạ Đình Phong còn thẳng thắn nói bố không xứng đáng với mẹ khiến dư luận không khỏi bất ngờ về mối quan hệ giữa nam tài tử họ Tạ với hai con trai.
Mặc dù luôn bị chỉ trích thiếu trách nhiệm với con cái, mới đây truyền thông Đài Loan bất ngờ hé lộ thông tin Tạ Đình Phong đã lập một tài khoản ngân hàng đứng tên hai con. Theo đó, nam tài tử họ Tạ để lại khối tài sản tương đương 948 triệu tệ (khoảng 3.200 tỷ đồng) cho Lucas và Quintus.
Hành động này của Tạ Đình Phong làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số ý kiến cho rằng có lẽ vì không có thời gian bên cạnh hai con nên nam tài tử nổi tiếng đã dùng tiền để bù đắp.